26 lipca zmarł Jacek Ochman, były partner Sylwii Bomby. Kilkanaście dni później odbył się pogrzeb 51-letniego mężczyzny. Gwiazda programu "Gogglebox" pojawiła się na uroczystości, jednak w mediach pojawiły się informacje, że nie weszła do kościoła i nie przywitała się z rodziną zmarłego. Bomba w najnowszym wywiadzie zdementowała wszelkie plotki, nie kryjąc łez, ale i oburzenia.

Sylwia Bomba i Jacek Ochman byli parą przez kilka lat, doczekali się córki, trzyletniej dziś Antosi. Jednak już w połowie 2021 roku gwiazda "Gogglebox" ogłosiła rozstanie z partnerem, nie zdradzając powodów. W kolejnych wywiadach czy wpisach na Instagramie Sylwia zdradziła fanom, że nie utrzymuje kontaktów z eks partnerem.

W lipcu tego roku w mediach pojawiła się dramatyczna informacja o śmierci Jacka Ochmana. Mężczyzna miał walczyć z nałogiem alkoholowym. Jego pogrzeb odbył się 10 sierpnia w Markach pod Warszawą. Bomba pojawiła się na uroczystości, ale jak zapowiadała kilka dni wcześniej przed ostatnim pożegnaniem Ochmana, nie wzięła ze sobą córki Antosi, uznając, że jest na to za mała. Na miejscu pojawili się paparazzi, którzy spotkali Sylwię przed kościołem, wysuwając wniosek, że Bomba nie weszła do środka i nie przywitała się z rodziną zmarłego - m.in. mamą Ochmana czy jego synem z poprzedniego związku. W rozmowie z Filipem Borowiakiem dla serwisy gwiazdy.wp.pl celebrytka postanowiła zabrać głos w tej sprawie:

Weszłam do kościoła, to jest oszustwo! Zaraz będziemy to prostować. Media napisały, że ja nie podeszłam do rodziny. Ja nie byłam z tatą Antosi 16 miesięcy, więc podeszłam do mnie osoba z bliskiego grona jego rodziny i powiedziała „Chodź do nas”. Tam siedziała jego mama, syn, wszyscy siedzieli na środku. Ja sobie nie wyobrażałam, że mogę tam siedzieć, to by było nieuczciwe - mówiła Bomba.