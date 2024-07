Niedawno Sylwia Bomba pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o samodzielnym macierzyństwie. Gwiazda "Gogglebox" od ponad roku sama wychowuje 3,5 letnią Antosie, a w ostatnim czasie musiały zmierzyć się z tragedią związaną ze śmiercią taty dziewczynki. Troski Sylwii Bomby związane z wychowywaniem dziecka w pojedynkę podzieliły internautów.

Sylwia Bomba opowiadała o samodzielnym macierzyństwie w "Dzień Dobry TVN". Przyznała, że powtarza Antosi, że są "superbohaterkami". Niedawno córka Sylwii Bomby dowiedziała się o śmierci Jacka Ochmana. Sylwia Bomba o reakcji córki na śmierć taty, napisała: "Płakała! To chyba oczywiste" - ucinając szokujące dopytywania fanów.

Niedawno dzielna mama udzieliła wywiadu w programie śniadaniowym, gdzie opowiedziała o troskach związanych z samodzielnym wychowywaniem dziecka. To wyznanie podzieliło internautów.

Niektórzy internauci nie wykazali się zrozumieniem dla Sylwii Bomby, stwierdzając, że jako osoba, która dobrze zarabia, nie mierzy się z problemami, które dotykają wielu samotnych rodziców.

Widzowie zwrócili również uwagę, że Sylwia Bomba jest mamą jednego dziecka, oceniając, że jest jej znacznie łatwiej, niż samodzielnym rodzicom z gromadką dzieci.

Samotne wychowanie jest trudne z jednym dzieckiem, spoko, ale przy większej gromadce, to jest coś... Podziwiam kobiety, które same dają radę z gromadką maluszków. - pisali oburzeni obserwatorzy.

Powyższe komentarze wywołały dyskusję, a wielu internautów stanęło w obronie Sylwii Bomby oraz innych samotnych rodziców, którzy wychowują tylko jedną pociechę:

- Nie wiem, jak się odnieść. Samodzielne macierzyństwo z gromadką jest bardziej samodzielne? A jak ktoś ma dziecko, które jest bardzo wymagające?

- Muszę, bo się uduszę! Dla wszystkich komentujących, że Sylwia Bomba ma łatwiej, bo stać ją na wynajęcie opiekunki, bo ma kasę itd.: Wychowywanie dziecka we dwoje jest trudne, a co mówić w pojedynkę! I jakie znaczenie ma to czy ktoś ma kasę czy nie, jak to nie pieniądze dzieckiem się zajmują tylko rodzic?! I czy z jednym dzieckiem czy z pięcioma zawsze jest trudno. Sylwia prosi o słowa wsparcia dla samodzielnych rodziców, a tu hejt i krytyka bo ona ma jedno dziecko. I to kobieta kobiecie takie mądre słowa wsparcia śle...