Sylwia Bomba uwielbia pokazywać się w idealnie dobranych stylizacjach i nienagannej fryzurze. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" słynie również z wyrazistego i mocnego makijażu, a fani niezbyt często mają okazję oglądać ją w naturalnej wersji. Inaczej natomiast jest w przypadku jej nowego ukochanego, który od początku wiedział, jak jego wybranka wygląda bez makijażu. Celebrytka zdradziła, jaka była jego pierwsza reakcja, kiedy zobaczył ją w naturalnym wydaniu!

Sylwia Bomba ma za sobą ciężki okres - wszystko ze względu na nagłą śmierć taty jej córeczki, Antoni. Para rozstała się już ponad rok temu, ale ostatnio gwiazda TTV publicznie przyznała, że ich związek był toksyczny. Ostatnio Sylwia Bomba wspominała trudną relację z byłym partnerem oraz ucieczkę od niego. Obecnie celebrytka jest naprawdę szczęśliwa i spełniona w nowym związku. Sylwia Bomba nie ukrywa, że ukochany akceptuje ją w pełni taką, jaka jest. W rozmowie z reporterką portalu Plejada.pl gwiazda wyznała, że już w pierwszych dniach znajomości widział ją bez makijażu:

- Pierwsze co zrobiłam, to wysłałam mu moje zdjęcie bez makijażu. Widziały gały co brały, jak reklamacje, to teraz - skwitowała.