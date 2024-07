Ostatnio Sylwia Bomba przeżywa naprawdę trudny czas. Zaledwie trzy miesiące temu media obiegła informacja o śmierci jej byłego partnera i ojca córki gwiazdy "Gogglebox" - Jacka Ochmana. Choć para rozstała się ponad rok temu, tragiczne wieści bardzo przytłoczyły celebrytkę. Fani wciąż zasypują więc swoją ulubienicę pytaniami o to, jak radzi sobie podczas żałoby i jak teraz będzie wyglądało życie jej i małej Antosi. Celebrytka przerwała milczenie.

Pod koniec lipca media obiegła wiadomość o śmierci byłego partnera Sylwii Bomby. Jacek Ochman zmarł 26 lipca. Choć para od dłuższego czasu nie tworzyła już związku, informacja o odejściu ojca małej Antosi niewątpliwie wpłynęła na Sylwię Bombę. Po krótkiej medialnej nieobecności gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" na nowo wróciła na Instagram, gdzie coraz śmielej dzieli się z fanami szczegółami swojego życia.

Podczas najnowszej zabawy w "pytania i odpowiedzi" od internautów, Sylwia Boma została zapytana o to, jak teraz będzie wyglądało jej życie i jej niespełna 4-letniej córeczki - Antoniny. Czy celebrytka zamierza przeprowadzić się bliżej rodziców, którzy są dla niej prawdziwą opoką w tak trudnym czasie?

Jej reakcja była natychmiastowa:

Gwiazda TTV zaznacza jednak, że choć rodzina jest bardzo dla niej ważna, to teraz Warszawa jest jej domem.

- Moje życie od 10 lat to Warszawa. Pamiętam, jak przeprowadziłam się z Łodzi do Warszawy. Decyzja zapadła w kilka dni i nie miałam żadnego planu ani pomysłu - wyznaje Sylwia Boma na InstaStories. - Miałam siebie i swój aparat i ogrom wiary w sprzyjający mi los -podkreśla.

Co więcej, celebrytka już niebawem rozpocznie kolejny etap swojego życia.

Czy nadchodzące życiowe plany są związane z nowym ukochanym celebrytki? Przypominamy, że Sylwia Bomba wielokrotnie podkreślała, że nowy partner jest teraz dla niej ogromnym wsparciem. Ponad to tajemniczy przystojniak świetnie dogaduje się z góreczką gwiazdy - Antosią.

- Cudowne jest też to, że ma bardzo fajny kontakt z moją córką Antoniną - wyznała niedawno Sylwia Bomba w wywiadzie dla portalu Telemagazyn.pl. - Bardzo mnie rozczula sposób, w jaki podchodzi do mojej córki. Pamiętam, jak kiedyś wyznawał mi miłość i nie powiedział "Kocham cię", tylko "Kocham was" i to było piękne - dodała.