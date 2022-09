Sylwia Bomba wspomina trudny związek i ucieczkę od byłego partnera: "Toksyczny związek"

Tego nikt się nie spodziewał! Kilka dni temu Sylwia Bomba potwierdziła na Instagramie, że po pięciu latach związku rozstała się ze swoim narzeczonym Jackiem . Okazuje się, że gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" i jej o 14 lat starszy partner zakończyli swój związek już kilka miesięcy temu, ale oboje chcieli tę informację przez jakiś czas zchować tylko dla siebie... Powód? Sylwia chciała to zrobić w trosce o spokój i bezpieczeństwo ich córeczki, 2,5-letniej Antosi. Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała na Instagramie Magazynowi "Party" udało się porozmawiać z gwiazdą tuż przez jej wylotem na urlop do Toskanii. ChoćBomba opowiedziała, jakie ma plany i jak dziś wyglądają jej relacje z Jackiem. Co teraz zamierza? Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" po rozstaniu z partnerem, spędza czas na zakupach. Nowe zdjęcia paparazzi Dlaczego Sylwia Bomba rozstała się ze swoim partnerem? Jak udało się dowiedzieć "Party" Sylwia i Jacek rozstali się już w kwietniu. Ostateczną decyzję o zakończeniu 5-letniej relacji podjęła Sylwia. Jak zaznacza, nie było to łatwe, bo para wychowywała wspólnie 2,5-letnią córeczkę Antosię, która jest bardzo związana z obojgiem rodziców. Walczyłam o tę miłość do końca. Chciałam, by moja córka miała pełną rodzinę. Nie udało się, ale zrobię wszystko, by była szczęśliwa – przyznała Sylwia. Kilka tygodni temu Sylwia Bomba wynajęła mieszkanie, do którego przeprowadziła się z córką Antosią. Wnętrze urządziła tak, by...