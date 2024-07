Paulina Sykut to obecnie jedna z największych gwiazd stacji Polsat. Dziennikarka jest rozchwytywana i w roli prowadzącej różne imprezy sprawdza się świetnie. Teraz na włosku zawisł jej udział w kolejnej edycji "Must Be The Music". Zobacz: Sykut nie poprowadzi kolejnej edycji "Must Be The Music"? Jej miejsce może zająć inna gwiazda

Z pewnością z takiego stanu rzeczy mogłaby ucieszyć się Agnieszka Popielewicz, ponieważ panie za sobą nie przepadają, co nie jest żadną tajemnicą. Kiedy Sykut dołączyła do stacji nie miała najmilszego powitania, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach. Podobno Popielewicz wykorzystywała swoją mocniejszą pozycję. Teraz jednak role się odwróciły i to Sykut wiedzie prym w stacji. Na ostatniej konferencji dziennikarka zapowiadając Grzegorz Hyżego nawiązała do jego romansu z Popielewicz:

Ty z Sopotem masz związanych kilka szczególnych wspomnień, nie tylko muzycznych.

Taki przytyk nie spodobał się Agnieszce, która nie chciałaby, aby takie rzeczy wyciągano przy dziennikarzach. Okazuje się jednak, że podobno Sykut uważa za fanaberię jej związek z młodszym wokalistą:

Związek z młodszym o 4 lata piosenkarzem Paula uważa za fanaberię. Jej zdaniem Agnieszka powinna zachowywać się jak kobieta, a nie jak zakochana nastolatka - czytamy w "Gwiazdach".

Kibicujecie Hyżemu i Popielewicz?

