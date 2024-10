Roksana Węgiel miesiąc po hucznym ślubie z Kevinem Mglejem przyjęła zaproszenie do "Halo tu Polsat", by w porannej rozmowie opowiedzieć o zbliżającej się trasie koncertowej. Jednak nie wszystko poszło po jej myśli - Paulina Sykut- Jeżyna i Krzysztof Ibisz niepodziewanie zaczęli wypytywać ją o ślub. Prezenterka w rozmowie z nami opowiedziała, jaka była reakcja Roxie na te pytania. 19-latka ma żal do prowadzących?

Paulina Sykut-Jeżyna o reakcji Roksany Węgiel na pytania o ślub

Roksana Węgiel i jej 8 lat starszy ukochany Kevin Mglej pod koniec sierpnia powiedzieli sobie "tak". Całe wydarzenie było utrzymywane w tajemnicy i nawet zatrudnieni usługodawcy o tym, że pracują dla Roksany Węgiel, dowiedzieli się dopiero na miejscu. W ubiegły piątek młoda gwiazda została zaproszona do studia Polsatu, gdzie w porannym programie "Halo tu Polsat" miała opowiedzieć o zbliżającej się trasie koncertowej, jednak prowadzący nie mogli się powstrzymać i zaczęli zadawać jej pytania o ślub. Roxie jednak wydawała się bardzo niezadowolona tym faktem. Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z nami opowiedziała o tym, jak po wywiadzie zachowywała się Roksana Węgiel.

Roxie w zasadzie z nami chętnie rozmawiała(...) To była bardzo miła rozmowa - stwierdziła.

Prezenterka stwierdziła, że nie ma poczucia, że coś się złego wydarzyło.

Roxie dobrze wie, że to jest interesujący temat dla wszystkich, że to była też pierwsza rozmowa po ślubie(...) Nie naruszylibyśmy tych granic, czy zdjęcia, czy materiały, które były pokazywane, to były materiały z jej instagrama. Wszystko było pokazane w internecie - dodała Sykut-Jeżyna.

Sykut-Jeżyna podkreśliła, że ma nadzieje, że wszystko wypadło dobrze.

Tak to wyglądało z naszej perspektywy - przyznała.

