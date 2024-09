Marcin Hakiel i Dominika Serowska po dłuższej przerwie od mediów społecznościowych wrócili i wzięli udział w nowym cyklu Mateusza Hładkiego "Mówię Wam". Para przed studiem "Dzień dobry TVN" opowiadała o swojej relacji, imionach dla dziecka, ale największą uwagę wzbudził fakt, że prowadzący nagle poinformował o zaręczynach pary. O tym spekulowano od miesięcy, a teraz wszystko stało się jasne!

Marcin Hakiel po głośnym i kontrowersyjnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką. Ich relacja nie trwała długo, a potem tancerz zaczął pojawiać się na oficjalnych premierach u boku nowej partnerki Dominiki Serowskiej. Jakiś czas temu para ogłosiła, że spodziewają się dziecka, a teraz poinformowali, że ciężarna partnerka tancerza jest w piątym miesiącu. To jednak nie wszystko! Przy okazji rozmowy Mateusz Hładki zdradził, że para zaręczyła się w lutym. Ani Dominika, ani Marcin Hakiel nie zaprzeczyli słowom dziennikarza, a wręcz zaczęli opowiadać o ich wyjątkowej relacji i fakcie, że od początku postawili na szczerość. Tancerz nie ukrywa, że to odróżnia ten związek od poprzednich, czym delikatnie wbił szpilę byłej żonie.

Na pewno jesteśmy szczerzy ze sobą od początku. To rozróżnia ten związek od poprzednich. Nie owijamy w bawełnę. Jak komuś coś nie pasuje, to sobie o tym mówimy. I to jest dobre. Czasami lepiej jest taką cięższą rozmowę przeprowadzić niż zwlekać

Para nie zdecydowała się zdradzić w rozmowie płci dziecka. Okazuje się, że mają inne plany i przyszła mama wyznała, że już za dwa tygodnie odbędzie się baby shower i wtedy za pośrednictwem Instagrama poinformują o płci dziecka:

Okazuje się, że para myśli już o imieniu dla dziecka i stawiają na dość oryginalne pomysły. Olimpia i Radzimir to dopiero początek listy:

Mieliśmy pomysły na imiona dosyć niestandardowe. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, to mi się bardzo podobało imię Matylda - może to nie jest jeszcze takie bardzo dziwne. Albo Olimpia też mi się bardzo podobało. A jeśli chodzi o chłopca, no to myśleliśmy o Radzimir albo Jeremi.

powiedziała wprost Dominika