Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z bardziej znanych polskich dziennikarek. Związana jest ona obecnie ze stacją Polsat. Początki jej kariery medialnej sięgają do programu Idol, gdzie w wieku 22 lat wystąpiła przed jury, śpiewając swój własny utwór pt. "Erosek".

Paulina Sykut-Jeżyna zapytana przez naszą reporterkę o nowe nazwiska w stacji Polsat wyjawiła, że równie z Olkiem Sikorą, Katarzyną Cichopek, czy Maciejem Kurzajewskim bardzo dobrze się jej pracuje. Co się okazuje, nie są to nowe osoby w życiu z dziennikarki. Jak wiadomo, świat dziennikarski jest bardzo hermetyczny i drogi Pauliny i nowych osób wielokrotnie się krzyżowały.

Kasię znam od wielu lat, Maćka... to są takie znajomości w zasadzie nienowe. My się lubimy, bardzo szanujemy i też spotykamy po pracy w sensie, że w studiu czasem i rozmawiamy. W zasadzie nie tylko o pracy, ale też są to rozmowy prywatne

- wyjawiła Paulina Sykut-Jeżyna.