Małgorzata Socha nie boi się podejmować nowych aktorskich wyzwań. Aktorka właśnie dostała kolejną pracę i nocą w Radiu Zet w słuchowisku dla dorosłych będzie czytać głośną bestsellerową powieść erotyczną "Pięćdziesiąt twarzy Greya" autorstwa E. L. James. Książka stała się prawdziwym hitem na całym świecie. Wszystko przez pikantne, bezpruderyjne opisy relacji i stosunków seksualnych głównych bohaterów.

- Czytam tę książkę w radio, ponieważ na całym świecie jest totalnym hitem. To niesamowite jak przechodzimy drugą rewolucję seksualną, myślę, że dla mnie to wyzwanie. Tekst jest co najmniej kontrowersyjny, ale mam nadzieję, że będzie też śmiesznie. Zapraszam do słuchania radia o godzinie 23 - tak o swoim nowym wyzwaniu opowiada aktorka.