Weronika Rosati wychodzi za mąż? Tak twierdzi "Super Express", który poinformował właśnie, że gwiazda nowego serialu TVN "Belle Epoque" już w połowie marca powie TAK swojemu partnerowi, Robertowi Śmigielskiemu! Aktorka i znany ortopeda są parą od ponad roku. Przez ten czas Weronika Rosati bardzo dbała , by szczegóły życia prywatnego nie wychodziły na światło dzienne, nie komentowała związku z ukochanym i nie pozowała z nim do wspólnych zdjęć podczas oficjalnych imprez, na które przychodzili razem. Kto wie, być zmieni się to po ślubie pary...

Weronika Rosati i Robert Śmigielski planują ślub?

Według doniesień SE ślub Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego zaplanowany jest na połowę marca. Już za kilka tygodni ma się odbyć uroczystość na której pojawi się ok. 50 osób. Przyjęcie weselne odbędzie się ponoć w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego.

Uroczystość zapowiada się niezwykle skromnie, ale z klasą. Na weselu pojawi się nie więcej niż 50 osób - będzie to głównie rodzina i wyłącznie najbliżsi przyjaciele. Żadnych celebrytów- zdradził informator tabloidu.

Suknię ślubną Weroniki Rosati przygotowuje jej mama - znana projektantka. Teresa Rosati zaprojektowała dla córki koronkową suknię z długim rękawem. Ślubna kreacja ma być w stylu idolki Weroniki, Elizabeth Taylor.

Nie pozostaje więc nic innego, jak życzyć Weronice Rosati i Robertowi Śmigielskiemu wszystkiego co najlepsze!

