Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie cywilnym - parę zdradził m.in. wpis na stronie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), gdzie pojawiło się zmienione nazwisko piosenkarki - do swojego dodała człon Mglej. Para do tej pory nie zabrała głosu w sprawie. Jednak gdy ta wiadomość ujrzała światło dzienne, chwilę później Roxie na swoich social mediach pokazała obrączkę na palcu u Kevina. Z naszych informacji wynika, że był to ślub cywilny, a przed młodym małżeństwem wyjątkowa ceremonia w kościele, która odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2024 roku i to poza Warszawą. Teraz dotarły do nas kolejne szczegóły!

Ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja już wkrótce

Choć to treningi i występy w "Tańcu z Gwiazdami" zajmują Roksanie Węgiel najwięcej czasu, nie oznacza to, że gwiazda nie przygotowuje się do zapowiadanego od kilku miesięcy ślubu kościelnego! Kilka dni temu informowaliśmy, że ceremonia odbędzie się w drugiej połowie sierpnia:

Ślub Roksany i Kevina odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxie dojdzie do finału Tańca z Gwiazdami, to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tzw. save the date (zarezerwuj datę - przyp. red.), reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy. mówi nam osoba z otoczenia pary

Roxie i Kevin są osobami głęboko wierzącymi, więc ślub kościelny, kilka miesięcy po tym cywilnym, nikogo nie powinien dziwić. Jak udało nam się dowiedzieć, ten najważniejszy dzień w życiu para spędzi z rodziną i przyjaciółmi nie w Warszawie, zaś na... Podkarpaciu.

Choć Kevin Mglej pochodzi z Warszawy, i wraz z Roxie mieszkają w stolicy, to ceremonia odbędzie się właśnie na Podkarpaciu. Czy w okolicach Jasła, rodzinnego miasta Roksany Węgiel? To póki co jest owiane tajemnicą. Zaproszeni goście otrzymali pierwsze informacje na temat wydarzenia (tzw. "save the date" - "zarezerwuj datę"), jednak kolejne szczegóły para ma zamiar przekazać za jakiś czas:

Ślub w Warszawie wiązałby się z obecnością paparazzi, czego Roxie i Kevin po prostu chcą uniknąć mówi nam nasz informator

Sama Węgiel zapytana o ślub kościelny z Kevinem, szybko ucina temat. Nie zdementowała jednak naszych informacji:

Ja nawet nie wiedziałam, że to doszło do mediów, więc no cóż mogę powiedzieć uśmiechnęła się tajemniczo w rozmowie z Party.pl

Roksana Węgiel i Kevin Mglej

Roksana Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami" może liczyć na wsparcie Kevina, choć ten postanowił wycofać się z życia medialnego i m.in. zawiesił swojego Instagrama. Niedawno wokalistka tłumaczyła, że jej narzeczonemu nie zależy na sławie:

To nie jest w ogóle jego świat, on ma zupełnie inne rzeczy w głowie (...) Jemu nigdy nie zależało, żeby być osobą publiczną, a faktycznie musiał się z tym liczyć będąc ze mną w związku, bo wszystko co robię jest szeroko komentowane mówiła Roxie

Ślub Kevina i Roxie i tak ma szansę stać się wydarzeniem roku! Dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami" Roksana tylko potwierdziła to, że aktualnie jest jedną z największych polskich gwiazd, a co za tym idzie - zainteresowanie jej życiem, także tym prywatnym jest ogromne.

