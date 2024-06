Wiadomość o tym, że Marzena Kipiel-Sztuka nie żyje przekazano do mediów w niedzielę, 9 czerwca. Teraz z kolei znane są pierwsze informacje nt. jej pogrzebu. Kiedy i gdzie planowane jest ostatnie pożegnanie?

Informację o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki jako pierwsza przekazała jej przyjaciółka, a zarazem koleżanka z planu "Świata według Kiepskich", Renata Pałys. Aktorka wyjawiła również pierwsze szczegóły pogrzebu 58-latki.

Marzena Kipiel-Sztuka ma spocząć w Legnicy, czyli swoim rodzinnym mieście. Zanim jej ostatnie pożegnanie się odbędzie, konieczne jest jednak załatwienie spraw formalnych:

Z kolei w poniedziałek w południe do sieci trafił nekrolog, w którym podano godzinę i dokładne miejsce ostatniego pożegnania aktorki. Jak z niego wynika, ceremonia odbędzie się w najbliższy czwartek, 13 czerwca w Legnicy, na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.

Za serce chwyta również wyjątkowy dopisek, który widnieje poniżej. Żałobnicy są proszeni o przyniesienie barwnych kwiatów zamiast pogrzebowych wieńców, a stroje mają być kolorowe - nie tradycyjnie żałobne, czyli czarne.

Renata Pałys w rozmowie z "Jastrząb Post" dodała także, że ponieważ zmarła aktorka nie miała najbliższej rodziny, formalnościami związanymi z pogrzebem muszą zająć się jej przyjaciele, m.in. właśnie Pałys:

To się stało tak nagle… To znaczy… nie nagle. Byliśmy przygotowani od tygodnia na to. Dziś można było załatwiać te formalności wszystkie. Musimy to wszystkich załatwić my, ponieważ nie miała rodziny jako takiej

- dodała Renata Pałys.