Magda Gessler o zbliżającym się ślubie! To już za kilka dni

W najnowszym magazynie "Party" przeczytacie szczery wywiad z Magdą Gessler! Restauratorka zdradziła w nim wiele szczegółów na temat swojego życia prywatnego. I... zaskoczyła nas tym, jak spędza poranki ze swoim partnerem, znanym chirurgiem Waldemarem Kozerawskim. Czy zdradzi pani, co podaje na śniadanie do łóżka swojemu mężczyźnie? – Odwrotnie, to mężczyzna ma mi podawać śniadanie do łóżka! Waldemar serwuje ananasa, sok pomarańczowy, świeżego łososia i jajko na miękko, idealnie ugotowane, trzyminutowe - powiedziała Party Magda Gessler. Magda Gessler i Waldemar Kozerawski są razem bardzo szczęśliwi, chociaż są w związku na odległość. Niedługo Magda Gessler wybiera się na urlop z ukochanym. Jedziemy na dwa tygodnie do domu nad jeziorami w Kanadzie. Jak co roku dołączają do nas nasze dzieci, Waldemara i moje, ze swoimi narzeczonymi. Zawsze spotyka się tam dwanaście osób, dla wszystkich gotuje moja córka Lara, której teraz pomoże też mój syn Tadeusz - cieszy się Magda Gessler w rozmowie z "Party". Co jeszcze planuje w najbliższym czasie ulubiona restauratorka Polaków? Przeczytasz w najnowszym "Party".