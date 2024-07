Rafał Maślak chyba nie mógł przewidzieć tego, jak w ekspresowym tempie rozwinie się jego kariera. Niedawno przystojny gwiazdor otrzymał swój własny program. Jedna ze stacji telewizyjnych doceniła jego popularność i uwielbienie fanów. Przypomnijmy: Rafał Maślak dostał własny program! Będzie gwiazdą wiosennej ramówki

"Randka z Maślakiem" to show, gdzie Rafał będzie spełniał marzenia wszystkich potrzebujących, których producenci zaproszą do premierowego sezonu. Mister raz wybierze się z dziewczyną na studniówkę, po to, aby później zostać partnerem kolejnej bohaterki na weselu. Udało nam się dowiedzieć, kiedy odbędzie się premiera programu. Pierwszy odcinek zobaczymy już 24 marca o godzinie 22. w Polsat Cafe. To może być hit tej wiosny.

