To był bardzo udany rok w polskiej telewizji! Nasza miłość do takich klasyków, jak "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe" nie słabnie, a do tego pojawiły się nowe fascynacje - "O mnie się nie martw" czy "Pakt". Serial z Joanną Kulig zachwyca nas humorem i dialogami, a "Pakt" trzyma nas w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty! Pojawiły się też nowe produkcje "Dziewczyny ze Lwowa" czy "Skazane". Który serial kochacie najbardziej? Zobaczcie naszą galerię i zagłosujcie w sondzie na najlepszy serial 2015 roku!