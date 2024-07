1 z 19

Czy zastanawialiście się kiedyś jak na prawdę mieszkają Mostowiakowie z serialu "M jak Miłość" ? Przez 15 lat oglądaliście kilka pomieszczań... Teraz, po tragicznym w skutkach pożarze w domu serialowej rodziny, wszystkie pokoje przeszły kapitalny remont. Domowi groziła nawet rozbiórka, ale Marek Mostowiak (Kacper Kuszewski) nie dopuścił do tego i dom nadaje się do ponownego zamieszkania. W 1171 odcinku "M jak Miłość" Mostowiakowie wrócą do Grabiny, do wyremontowanego domu.

Jak wygląda dom Mostowiaków?

A my już teraz pokażemy Wam jak wygląda słynny salon, jadalnia, sypialnie czy serce serialu - czyli kuchnia serialowej Barbary.

Jedno jest pewne - chcieli byście zamieszkać w takim domu :).

Zobacz naszą Galerię!

Mostowiakowie już się wprowadzili na czele z mała Hanią:

