Historia "I Found Someone" to dowód na to, że czasem druga szansa dla utworu może odmienić jego losy. Choć pierwotna wersja Laury Branigan przeszła bez echa, to wykonanie Cher uczyniło z niego jeden z największych hitów lat 80.. Dzięki tej piosence Cher powróciła na muzyczny szczyt, a jej kariera nabrała nowego rozpędu. Dziś, po ponad 30 latach, utwór wciąż rozbrzmiewa w stacjach radiowych, a Cher pozostaje niekwestionowaną ikoną muzyki.

Początki utworu "I Found Someone" - wersja Laury Branigan

Historia "I Found Someone" sięga 1986 roku, kiedy to piosenka została nagrana przez Laurę Branigan. Utwór stworzyli Michael Bolton i Mark Mangold, a pierwotnie miał on pomóc Branigan w utrzymaniu jej popularności po sukcesie hitu "Gloria".

Mimo dobrych rokowań, piosenka nie osiągnęła oczekiwanego sukcesu. Wersja Laury Branigan nie trafiła na listy przebojów, a jej promocja nie była wystarczająco intensywna. Wokalistka, choć miała rozpoznawalny głos i liczne przeboje na koncie, nie zdołała sprawić, by utwór zapadł w pamięć słuchaczy.

Wkrótce "I Found Someone" trafiło w ręce Cher, która postanowiła nadać mu nowe brzmienie. Dzięki mocniejszej aranżacji i charakterystycznemu wokalowi, piosenka zyskała drugie życie i stała się hitem, który odmienił jej karierę.

Cher i jej powrót na szczyt dzięki "I Found Someone"

Pod koniec lat 80. Cher znajdowała się na życiowym zakręcie. Po sukcesach aktorskich, w tym roli w filmie "Maska", jej kariera muzyczna zwolniła tempo. Wytwórnie nie były pewne, czy wokalistka ma jeszcze szansę na powrót na listy przebojów. Przełomem okazała się propozycja nagrania "I Found Someone", utworu, który rok wcześniej wykonała Laura Branigan.

Cher tchnęła w piosenkę nową energię – mocniejsze rockowe brzmienie, wyrazisty wokal i emocjonalna interpretacja sprawiły, że utwór z miejsca stał się hitem. Nowa wersja trafiła na album "Cher" z 1987 roku i otworzyła wokalistce drogę do kolejnych sukcesów. Dzięki temu singlowi Cher udowodniła, że wciąż jest gwiazdą, a jej muzyczna kariera dopiero nabiera rozpędu. "I Found Someone" stało się pierwszym krokiem do jej triumfalnego powrotu na szczyt.

Sukces "I Found Someone", życie prywatne Cher i kulisy teledysku

Po premierze w 1987 roku "I Found Someone" szybko podbiło listy przebojów. Utwór osiągnął 5. miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i 10. miejsce w Wielkiej Brytanii. Piosenka odniosła również sukces w Europie i Kanadzie, co umocniło pozycję Cher jako jednej z najważniejszych wokalistek dekady. Dzięki temu przebojowi wokalistka odzyskała status gwiazdy muzyki pop i rozpoczęła nowy etap swojej kariery.

Rok 1987 był dla Cher przełomowy nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. W tym czasie związała się z młodszym o 18 lat Robem Camilletti, co wzbudzało wiele kontrowersji w mediach. Ich relacja była burzliwa, ale to właśnie on wystąpił u jej boku w teledysku do "I Found Someone".

Klip stał się równie kultowy jak sam utwór. Cher i Camilletti odegrali w nim dramatyczną historię miłosną, która idealnie oddawała emocjonalny charakter piosenki. W tym samym roku wokalistka odniosła także ogromny sukces w filmie "Wpływ księżyca", za który zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Dzięki nowej interpretacji "I Found Someone", Cher zdobyła nową rzeszę fanów i otworzyła sobie drogę do kolejnych sukcesów muzycznych, takich jak "If I Could Turn Back Time" czy "Believe", które ugruntowały jej status ikony pop-rocka.

