Artyści ciągle w czasie swojej drogi zawodowej szukają nowych wyzwań i inspiracji. W związku z tym przyjmują różne propozycje zawodowe, które sprawiają im satysfakcję.

W innym serialu stacji TVP też zaszły pewne zmiany. Do obsady znanej produkcji "Barwy szczęścia" dołączy właśnie znana aktorka, o czym widzowie dowiedzieli się z porannego wydania "Pytanie na śniadanie". Jak informuje jastrzabpost.pl już niebawem na ekranach telewizorów zobaczymy Annę Dereszowską. To doskonała wiadomość dla fanów serialu, którzy nie mogą doczekać się nowych wątków, a także dla wielbicieli talentu aktorki. "Barwy szczęścia" emitowane są od poniedziałku do czwartku, więc Dereszowska będzie miała okazję popisać się swoimi umiejętnościami.

