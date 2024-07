Katarzyna Bujakiewicz po czterech latach wraca do serialu Na dobre i na złe. Znowu wcieli się w Martę Kozieł, która pracowała w szpitalu w Leśnej Górze jako pielęgniarka. Aktorka wrzuciła na swój profil na Facebooku zdjęcie z pierwszego dnia zdjęciowego po latach. I napisała tajemniczo, że wraca tylko na chwilkę.

Co to oznacza?

Reklama

Kasia Bujakiewicz na planie Na dobre i na złe z Małgorzatą Zajączkowską:

Znowu razem z Mamą:)Małgorzata Zajączkowska#nadobreinazle

Posted by Katarzyna Bujakiewicz on 1 grudnia 2015

Jak się dowiedzieliśmy, Katarzyna Bujakiewicz wróci do serialu tylko na kilka odcinków. Jedno z dzieci jej bohaterki trafi do szpitala z poważną chorobą i dlatego Marta Kozieł wróci z USA, by być blisko niego. Sytuacja będzie dramatyczna, Marta będzie drżeć o życie dziecka. Niestety nie pogodzi się z mężem i nie wróci na stałe do Polski.

Kiedy Kasię Bujakiewicz zobaczymy znowu na ekranie w serialu? Odcinki będą emitowane w lutym w 2016 roku. Być może jeszcze kiedyś aktorka zgodzi się powrócić do serialu na dłużej. Ale jeszcze nie teraz. Trochę szkoda...

Zobacz także

ZOBACZ: „Na dobre i na złe” kończy 16 lat! Rozwiąż QUIZ i sprawdź, jak dobrze znasz szpital w Leśnej Górze

Katarzyna Bujakiewicz wychodzi z Pytania na śniadanie:

Bujakiewicz na premierze Listów do M 2: