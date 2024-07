"The Voice of Poland" jest jednym z najlepszych muzycznych show w TVP 2. Program cieszy się wielkim zainteresowaniem, nie tylko ze względu na wspaniałych uczestników, ale i ciekawy dobór trenerów. Przypomnijmy: The Voice: Pierwszy odcinek na żywo za nami. Górniak zaszokowała uczestniczkę

Już za tydzień odbędzie się półfinał programu. Produkcja przygotowała dla widzów wiele niespodzianek. Największą z nich z pewnością będzie rewolucyjna zmiana zasad. Po raz pierwszy w półfinale odbędą się cross-bitwy oraz po raz pierwszy w historii programu o tym, kto zaśpiewa w finale, zadecydują wyłącznie widzowie! Dotychczas w półfinale po występach uczestników trener danej drużyny dawał swoim podopiecznym punkty, których suma wynosiła 100. Punkty swoim faworytom przyznawali również widzowie za pomocą głosowania SMS. Prawo udziału w finale otrzymywał uczestnik z wyższą sumą punktów.

W tej edycji półfinałowe zmagania uczestników czeka prawdziwa rewolucja – cross-bitwy! Na czym będą polegały? Trener, który jako pierwszy zestawia rywali, wybiera swojego podopiecznego i zestawia go z osobą z drużyny innego jurora. W trakcie pierwszego pojedynku najpierw zaśpiewa członek zespołu trenera, który zestawia wokalistów, a po nim jego rywal z konkurencyjnej drużyny. Widzowie będą mogli głosować na obie osoby podczas ich występów. Po zaśpiewaniu przez uczestników swoich piosenek, będzie miał miejsce jeszcze jeden, tym razem wspólny występ – trio z gościem specjalnym. Podczas tego występu widzowie nadal będą mogli głosować na swojego faworyta. Po zamknięciu linii osoba z większą liczbą głosów zwycięży cross-bitwę i tym samym zagwarantuje sobie miejsce w finale programu. Analogicznie odbędzie się druga i trzecia cross-bitwa. Jednak ostatnie starcie rozegra się między osobami, które jeszcze nie występowały.

Wyniki losowania:

1 cross bitwa: Żaneta Łabudzka (Marek) vs. Gracjan (Justyna)

Kolejne składy poznamy już za tydzień.

Podobają wam się takie zmiany?

