Na początku tego tygodnia informowaliśmy Was o dramacie uczestniczki "The Voice of Poland" - Sarsie Markiewicz, która uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Solistka została natychmiast przewieziona do szpitala w Gdańsku, a lekarze jej stan określali jako ciężki. Przypomnijmy: Półfinalistka The Voice miała poważny wypadek. Jej występ stoi pod znakiem zapytania

Do ostatnich chwil ważyły się więc losy występu uczestniczki w sobotnim półfinale show. Niestety, niedawno na jej Facebooku pojawiła się smutna informacja dla wszystkich fanów. Niestety, Sarsa ze względu zdrowotnych, musi zrezygnować z udziału w programie. Będzie jednak oglądać zmagania pozostałych solistów:

Piszecie, że chcecie mnie zobaczyć w sobotę.. bardzo to przeżywam bo z powodów zdrowotnych niestety nie będę mogła pojawić się na sobotnim występie na żywo.. oznacza to dla mnie zakończenie udziału w konkursie TVOP – to dla mnie bardzo przykre. Dzięki Waszemu wsparciu, życzliwości i oddanym głosom czuję się wygrana - jesteście najlepshą armią Tygrysów jaką mogłam mieć! rah! Nie chcę się tak rozstawać z Wami, Jurorami, Produkcją oraz fanami Voice of Poland – byłoby cudownie gdybym mogła poza konkursem zaśpiewać w odcinku finałowym - może będzie mi to dane. Trzymam kciuki za pozostałych uczestników VOP! Wszyscy są bardzo osobliwi i zdoln! - pisze Sarsa (pis. oryginalna)