Trudno uwierzyć, że w tym roku mija już 20 lat od premiery pierwszej polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktualnie trwa 16. edycja emitowana na antenie Polsatu, ale gdyby dorzucić także te, które nadawał jeszcze TVN byłaby to już 29. edycja show. Niedawno wspominaliśmy, że najlepiej ocenianą uczestniczką była Natasza Urbańska. Tuż za nią uplasowała się jednak znana wokalistka, która w trakcie sezonu musiała zrezygnować, ponieważ spodziewała się dziecka. Pamiętacie, kim była?

Oceana Mahlmann, niemiecka piosenkarka znana z hitu "Cry Cry", wzięła udział w 11. edycji polskiego programu "Taniec z Gwiazdami" w 2010 roku. Jej partnerem tanecznym był Przemysław Juszkiewicz. Od samego początku Oceana zachwycała zarówno jurorów, jak i widzów, zdobywając wysokie noty za swoje występy. Jej taneczne popisy w programie sprawiły, że została jedną z najwyżej ocenianych uczestniczek w historii programu. Dla porównania Natasza Urbańska uzyskała średnią not od jurorów 39.18 a Oceana 38.86.

W trakcie trwania show, Oceana ogłosiła, że jest w piątym miesiącu ciąży. Początkowo zdecydowała się kontynuować udział w programie, jednak z czasem, z uwagi na zaawansowany stan, postanowiła zrezygnować, aby skupić się na swoim zdrowiu i nadchodzących obowiązkach macierzyńskich. ​

Jej decyzja o odejściu z programu była zaskoczeniem dla wielu, zwłaszcza że Oceana była uważana za jedną z faworytek do zwycięstwa. W pamiętnym odcinku z 2010 roku, widzowie zamiast zobaczyć ogniste tango Oceany i Pawła Juszkiewicza, byli świadkami przemówienia:

Nienawidzę mówić do widzenia, ale przyszła taka chwila. To był dla mnie fantastyczny czas, chcę podziękować wszystkim, za to, że mogłam poczuć się tak wspaniale! Myślę, że każda mama zrozumie, że muszę teraz zwolnić tempo i zająć się moim malutkim, nienarodzonym dzieckiem

- powiedziała.