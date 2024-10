Dziś rano media obiegła wiadomość, że Bartek Wrona zrezygnował z udziału w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Shownews.pl poinformował, że artysta nie będzie się już pojawiał na nagraniach kolejnych odcinków programu. Do tej pory stacja i producenci nie komentowali doniesień nt. Bartka Wrony, ale teraz wydali oświadczenie.

Wraz z rozpoczęciem jesiennej ramówki Polsatu na antenę wrócił wielki hit stacji, czyli program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W najnowszej edycji programu o zwycięstwo walczą m.in. Patricia Kazadi, Reni Jusis, Kuba Szyperski czy Joanna Osyda. Wśród uczestników pojawił się również Bartek Wrona, lider zespoły Just 5. Niestety, dziś rano okazało się, że jeden z uczestników zrezygnował z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"- jak informował shownews.pl wokalista ze względu na swój stan zdrowia nie będzie brał udziału w nagraniach kolejnych odcinków muzycznego show. Teraz głos w sprawie Bartka Wrony zabrali producenci "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Pojawiło się oficjalne oświadczenie.

Jak tylko dowiedzieliśmy się o sytuacji zdrowotnej Bartka, bardzo dokładnie ją przeanalizowaliśmy i podjęliśmy wspólnie decyzję, że spotkamy się w komplecie dopiero w odcinku finałowym, a wydłużony czas przeznaczony na odpoczynek z pewnością pozwoli Bartkowi dojść do pełni sił aby spotkać się ponownie z nami i widzami naszego programu.

Producent "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyznaje, że to pierwsza taka sytuacja w historii programu.

To pierwsza tak trudna decyzja w historii „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Aktualnie jesteśmy w cyklu produkcyjnym i nie ukrywamy, że tęsknimy za Bartkiem, który stał się częścią naszej wielkiej rodziny.

''Twoja Twarz Brzmi Znajomo'' jest najbardziej wymagającym artystycznie programem rozrywkowym na polskim rynku. Przygotowania do każdego odcinka wymagają wielogodzinnej pracy nad wokalem, tańcem i wyrazem artystycznym, a także wielu godzin poświęconych pełnej charakteryzacji, ciężkich prób na scenie, i na koniec, stresującego występu na żywo. Zdrowie i komfort pracy uczestników w takich realiach to dla nas priorytet

Teraz z pewnością wszyscy zadają sobie pytanie, czy ktoś zastąpi Bartka Wronę w programie? Producent "TTBZ" rozwiał wątpliwości w tej sprawie i zdradził, że w programie nie pojawi się nowa gwiazda na miejsce lidera Just 5.

Widzowie zobaczą Bartka Wronę jeszcze w najbliższy piątek, w 5. odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i jak się okazuje, gościnnie pojawi się również w finale show.

Przypominamy, że wiosną tego roku okazało się, że lider Just 5 ma poważne problemy ze zdrowiem. Bartek Wrona trafił do szpitala, a kilka tygodni później ujawnił, że wykryto u niego rzadką wadę genetyczną- malformacji naczyniowej dwunastnicy.

Nie wiadomo, kiedy to może się zdarzyć, ale w jakimś momencie żyła może się przedrzeć i dostanę krwawienia. Jak najszybciej muszę jechać do szpitala. Dostałem prezent od mamy i to jest taka wada genetyczna, bardzo rzadka i mogę powiedzieć, że jestem jeden na milion

mówił wówczas w Dzień Dobry TVN.