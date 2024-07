Sara James była ostatnio gościem u Kuby Wojewódzkiego. Jak się okazało, w przeszłości nastoletnia gwiazda doświadczyła wielu przykrości ze strony rówieśników. 14-letnia wokalistka musiała nawet zmienić szkołę. Nieprzyjemności z jakimi się zderzyła miały surowe konsekwencje.

Sara James już od najmłodszych lat spełnia swoje marzenia na muzycznej scenie. Ostatnio o młodej wokalistce zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko za sprawą występu Sary James w "America's Got Talent". I choć 14-letniej wokalistce nie udało się wygrać amerykańskiej odsłony "Mam Talent", podbiła serca jurorów i licznej publiczności.

Po powrocie do Polski młoda artystka cieszy się teraz jeszcze większym zainteresowaniem. Ostatnio Sara James zasiadała na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. W czasie wywiadu dziennikarz poruszył wiele istotnych kwestii. Zapytał m.in. o doświadczenia związane z kolorem skóry. Wówczas ku zaskoczeniu wszystkich, młoda wokalistka wyznała, że właśnie z tego powodu doznała w Polsce prześladowania, czego konsekwencją była zmiana szkoły. Jednocześnie przyznała, że teraz jest znacznie lepiej:

- Teraz jest okej (...) Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, co teraz powiem, ale ja uważam, że trzeba się kochać, po prostu. Trzeba być dumnym z siebie i kochać siebie. (...) To jest bez sensu takie zabijanie się od środka. Powinniśmy cieszyć się z tego, kim jesteśmy - stwierdziła.