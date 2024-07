Sara James ma w mamie bezgraniczne wsparcie. Arleta Dancewicz towarzyszyła jej od szkolnych przedstawień po wielką scenę "America's Got Talent" w Stanach Zjednoczonych. Tym razem nie będzie stała za kulisami, a zaśpiewa wraz z córką na telewizyjnej scenie. Fani są zachwyceni tym duetem. Mama Sary James śpiewa równie dobrze jak córka? Poznajcie szczegóły.

Reklama

Sara James zaśpiewa z mamą w świątecznym odcinku "Szansy na sukces"

"Moja mama jest wspierająca, jest numerem jeden. Kocham swoją mamę" - mówiła Sara James w "America's Got Talent", przytulając się do ukochanej rodzicielki. Arleta Dancewicz rzuciła wszystko, by móc towarzyszyć córce w spełnianiu "amerykańskiego snu" podczas pobytu w USA, gdy brała udział w amerykańskim "Mam Talent". Mama towarzyszyła Sarze James również na castingu, podczas którego zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella. "Jest moją największą fanką" - nie ukrywa nastolatka, jednak tym razem wystąpi razem z nią na telewizyjnej scenie.

Sara James i jej mama Arleta Dancewicz wystąpią w specjalnym odcinku "Szansy na sukces" z okazji Bożego Narodzenia, gdzie wspólnie odśpiewają kolędę "Pójdźmy wszyscy do stajenki".

Zobacz także: Sara James była prześladowana ze względu na kolor skóry. Musiała zmienić szkołę. "Taka nienawiść"

W sieci pojawiło się już nagranie z prób. Sarę James i jej mamę Arletę w bożonarodzeniowej "Szansie na sukces" będzie można zobaczyć już niedzielę o 15:15 w TVP2. Widać, że nastolatka i jej mama tworzą zgrany duet. Podczas prób do świątecznego odcinka muzycznego show, postawiły na pasujące do siebie stylizacje w kolorze śnieżnej bieli. Jesteście ciekawi, jak pójdzie im w odcinku?

Zobacz także

Zobacz także: Sara James o castingu do "America's Got Talent"! Zdradziła, jak się tam znalazła! "Ona mnie bardzo zainspirowała"

Reklama

Sara James zrobi karierę w USA? Wszystko na to wskazuje, ponieważ odkąd wystąpiła w finale "America's Got Talent" jest za Oceanem stałym gościem. Nastolatce nie zawsze może towarzyszyć mama, która sprawuję opiekę nad jej młodszym rodzeństwem. Czasami w biznesowe podróże udaje się z managerami, jednak podkreśla, że zawsze jest czas na edukację oraz dbałość o odpowiednie żywienie. Sara James czuje się w Stanach Zjednoczonych zaopiekowana i jest wdzięczna, że może współpracować z uzdolnionymi producentami. Niedługo utalentowaną Sarę James będziemy mogli obejrzeć w "America's Got Talent: The Champions", gdzie zmierzy się najzdolniejszymi uczestnikami talent show w całego świata. Czy tym razem okaże się bezkonkurencyjna? Trzymamy kciuki, by bawiła się tam doskonale.

Instagram @arletadancewicz

Instagram @arletadancewicz

Instagram @arletadancewicz