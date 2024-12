Ma zaledwie 16 lat, a już zdążył usłyszeć o niej cały świat. Przypomnijmy, że kariera Sary James nabrała rozpędu, kiedy to jako 12-letnia dziewczynka wzięła udział w 4. edycji "The Voice Kids". Niezwykle uzdolniona młoda artystka wygrała program, a następnie w 2021 roku reprezentowała nasz kraj podczas Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. To jednak nie był koniec jej wielkich sukcesów, bo w 2022 roku Sara James podbiła serca jurorów i widzów amerykańskiego "Mam Talent", w którym dotarła aż do finału.

Teraz znów usłyszał o niej cały świat. Tylko spójrzcie na to nagranie, które bije rekordy oglądalności w sieci!

Sara James zaśpiewała na dworcu w Londynie. 16-letnia artystka znów oczarowała świat

Sara James poprosiła pianistę grającego na stacji – Juliena Cohena – o wykonanie utworu „Lovely” Billie Eilish. Przypomnijmy, że właśnie tym utworem Sara zachwyciła jurorów w amerykańskim "Mam Talent". Jej spontaniczny występ zgromadził tłum przechodniów, którzy z zachwytem słuchali jej głosu.

Nagranie z występu 16-letniej polskiej piosenkarki zostało opublikowane przez Juliena Cohena na jego Instagramie i szybko zdobyło ogromną popularność w sieci. Kto jeszcze nie widział, niech koniecznie nadrobi zaległości! Co za występ!

Internauci z całego świata w komentarzach pod nagraniem opublikowanym przez Juliena Cohena chwalą talent Sary, a nasi rodacy podkreślają dumę z polskiego pochodzenia artystki.

Nasze dobro narodowe

Sara, nasza polska duma! Kochamy cię Sara!

Brawo Sara

Ciary!

Ona jest po prostu najlepsza - zachwycają się internauci

Instagram/itsjuliencohen

Wideo już bije rekordy popularności, zdobywając setki tysięcy wyświetleń w zaledwie jeden dzień! My również nie możemy przestać słuchać tego pięknego wykonania. Sara, po raz kolejny dałaś nam ogromne powody do dumy! Brawo!

