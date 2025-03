Sara James, właściwie Sara Zofia Egwu-James, urodziła się 10 czerwca 2008 roku w Słubicach. Jest polską piosenkarką i autorką tekstów o polsko-nigeryjskich korzeniach. Jej ojciec, John James, również jest muzykiem, znanym z udziału w programach takich jak "X Factor" i "Bitwa na głosy". Matka, Arleta Dancewicz, ukończyła teologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sara James przekazała informację o chorobie

Sara James, utalentowana polska piosenkarka, przekazała swoim fanom smutne wiadomości. Wokalistka zmuszona była odwołać wszystkie zaplanowane występy, w tym koncert we Francji. Powodem jest grypa, która uniemożliwia jej dalsze działania zawodowe. Informację o swojej chorobie artystka opublikowała na Instagramie, informując, że potrzebuje czasu na regenerację.

Misieeee. Niestety sezon chorobowy dopadł i mnie. Po konsultacji z lekarzem okazało się, że to panująca grypa:( Ze względu na mój stan zdrowia dostałam zalecenie, by nie wychodzić z domu, więc z przykrością muszę odwołać nadchodzące w najbliższym czasie działania, w szczególności wyjazd zimowy do Francji wraz z @taksidi. Żałuję, że nie będę mogła się z Wami zobaczyć, ale niestety choroba nie wybiera. Jestem pewna, że mimo wszystko będziecie się tam świetnie bawić. Obiecuję, że wrócę najszybciej jak się da - poinformowała Sara James.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń była zaplanowana wizyta Sary James we Francji, gdzie miała wystąpić na koncercie. Niestety, fani artystki muszą obejść się smakiem – choroba zmusiła wokalistkę do anulowania tego wydarzenia. Brak informacji na temat nowego terminu koncertu.

Sara James - początki kariery

Od najmłodszych lat Sara wykazywała talent muzyczny. W wieku sześciu lat zwyciężyła w festiwalu kolęd w Szczecinku. W 2020 roku zajęła trzecie miejsce w World Talent Show oraz zdobyła nagrodę na Lubuskim Festiwalu Piosenki "Pro Arte". Przełom w jej karierze nastąpił w 2021 roku, kiedy wygrała czwartą edycję programu "The Voice Kids" w Polsce. W tym samym roku reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior z utworem "Somebody", zajmując drugie miejsce. ​

W 2022 roku Sara wzięła udział w 17. edycji amerykańskiego programu "America's Got Talent". Jej wykonanie piosenki "Lovely" Billie Eilish i Khalida zachwyciło jurorów, a Simon Cowell przyznał jej "Złoty Przycisk", co zapewniło jej udział w odcinkach na żywo. Dotarła do finału, gdzie wystąpiła z zespołem The Black Eyed Peas. ​

W 2023 roku zdobyła nagrodę Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku. Użyczyła również swojego głosu Ariel w polskiej wersji językowej filmu Disneya "Mała Syrenka". Jej debiutancki album studyjny "Playhouse" ukazał się 8 listopada 2024 roku nakładem Polydor Records i został nominowany do Fryderyka w kategorii Album Roku – Pop. ​

Sara James to młoda artystka o wyjątkowym talencie i charyzmie, która zdobyła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Mamy nadzieję, że szybko wróci na scenę muzyczną. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Pawel Wodzynski/East News