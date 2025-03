Maltańska reprezentantka Miriana Conte musi zmodyfikować swój konkursowy utwór. Europejska Unia Nadawców (EBU) uznała, że tytuł jej piosenki "Kant" może budzić kontrowersje ze względu na swoje brzmienie. Maltański nadawca publiczny PBS otrzymał zaledwie tydzień na dostarczenie nowej wersji piosenki, co stawia artystkę i jej zespół w trudnej sytuacji. Ona sama nie ukrywa, że jest w szoku, ale nie zamierza się poddać.

Europejska Unia Nadawców (EBU) podjęła decyzję o zmianie piosenki Malty po analizie jej tytułu. Okazało się, że słowo "Kant" fonetycznie przypomina obraźliwe określenie w języku angielskim. W związku z tym organizatorzy konkursu uznali, że utwór może być źle odebrany przez międzynarodową publiczność.

Tego typu sytuacje nie zdarzają się często, jednak regulamin Eurowizji jasno określa, że utwory nie mogą zawierać treści, które mogłyby zostać uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie.

Miriana Conte nie ukrywa swojego zaskoczenia decyzją EBU. Artystka wyraziła w mediach społecznościowych rozczarowanie, ale jednocześnie zapewniła, że wraz z zespołem pracuje nad poprawkami, aby zdążyć przed ostatecznym terminem.

Właśnie zostaliśmy powiadomieni, że EBU zdecydowało, by nie używać maltańskiego słowa 'Kant' w naszym zgłoszeniu do Konkursu Piosenki Eurowizji. Chociaż jestem w szoku i rozczarowana, zwłaszcza że mamy mniej niż tydzień na przesłanie piosenki, to obiecuję Wam: przedstawienie będzie trwało

— napisała na swoim Instagramie piosenkarka.