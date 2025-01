Sara James to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Sara miała zaledwie dwanaście lat gdy pojawiła się w "The Voice Kids" i oczarowała swoim głosem. Nastolatka wygrała czwartą edycję wielkiego hitu Telewizyjnej Dwójki, a później reprezentowała nasz kraj na Eurowizji Junior ostatecznie zajmując drugie miejsce w konkursie. Dziś Sara James ma ogromne grono fanów, którzy niedawno mogli zobaczyć najnowszy wywiad z młodą piosenkarką. Co ciekawe, w pewnym momencie padło pytanie o to, w której jest teraz klasie, a Sara James nie wiedziała, co odpowiedzieć...

Sara James zapomniała, w której jest klasie

O Sarze James wciąż jest bardzo głośno. Młoda artystka zaledwie kilka miesięcy temu wydała swój debiutancki album, a jej piosenka "Salty" pobiła polski rynek muzyczny. Niedawno pojawiły się nawet plotki, że Sara James zgłosiła jeden ze swoich numerów do Eurowizji 2025, jednak dziś okazało się, że artystka nie weźmie jednak udziału w polskich preselekcjach. Sara James ma szesnaście lat i chociaż jej kariera nabiera tempa to wciąż musi znaleźć czas na naukę. Młoda gwiazda uczęszcza do liceum, a jak sama w jednym z wywiadów przyznała, chodzi do szkoły w innym trybie niż jej rówieśnicy.

Mam taką hybrydę, więc jak jestem to chodzę, jak mnie nie ma to wysyłam rzeczy i tak to wygląda mówiła kilka miesięcy temu dla Pomponika.

Teraz okazuje się jednak, że Sara James nie do końca wie, w której jest klasie. Piosenkarka była niedawno gościem w podcaście Karola Paciorka "Imponderabilia", a w pewnym momencie padło pytanie o to, w której jest klasie. Sara James nie wiedziała, co powiedzieć.

Ty jesteś w trzeciej teraz nie? zapytał prowadzący podcast.

Sara James zrobiła wymowną minę, a prowadzący nie ukrywał zaskoczenia.

nie no, ja nie będę wiedział lepiej niż ty skomentował wyraźnie zaskoczony Karol Paciorek.

Sara James z rozbrajającą szczerością odpowiedziała:

Nie, ja nie mam pojęcia, w której jestem

Jestem w trzeciej liceum... jestem w trzeciej bo zostało mi jeszcze... poczekaj, czy ja jestem w trzeciej czy w drugiej bo teraz to wstyd dodała.

Fani reagują na wpadkę Sary James

Fragment podcastu z Sarą James trafił do sieci, a fani ruszyli z komentarzami. Jak internauci zareagowali na wyznanie młodej piosenkarki, która nie wiedziała, do której klasy chodzi? Zdania są mocno podzielone:

jak można nie wiedzieć w której jest się klasie

Ona jest wspaniała, jak tu jej nie kochać

Ja sama ostatnio siedząc w klasie miałam laga w której jestem klasie i pytałam się koleżanki komentują internauci.

Zobaczcie sami fragment rozmowy z Sarą James!