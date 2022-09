"America's Got Talent": Oto wyniki finału! Wiemy, które miejsce zajęła Sara James!

Za nami 19. Konkurs Piosenki Eurowizji dla dzieci, który odbył się we Francji i już wiadomo, że Polska otarła się o zwycięstwo! Sara James zajęła drugie miejsce, a zwyciężczynią konkursu została reprezentantka Armenii, która wyprzedziła naszą wokalistkę o zaledwie 6 punktów. Część fanów Eurowizji nie ukrywa, że jest z tego powodu niezadowolona, bo ich zdaniem Sara zdecydowanie lepiej wypadła na scenie, przez co bardziej zasługiwała na zwycięstwo. Dodatkowo, niektórzy mają też co nieco do zarzucenia polskiemu jury, które przyznało 12 punktów właśnie zwyciężczyni Eurowizji. Zobaczcie, co piszą fani! Zobacz także: Eurowizja Junior 2021: Sara James zachwyciła zagranicznych fanów! Zobaczcie drugą próbę młodej artystki Eurowizja Junior 2021: Polscy fani niezadowoleni z wygranej reprezentantki Armenii To był niezwykle emocjonujący finał Konkursu Piosenki Eurowizji dla dzieci. Naszą tegoroczną reprezentantką była Sara James, która zaprezentowała utwór "Somebody". 13-letnia wokalistka zaśpiewała przepięknie i dała niesamowite show , które rozgrzało publiczność do czerwoności! Już od wielu tygodni mówiło się, że Sara jest jedną z faworytek konkursu, ale pochlebne opinie zbierała również reprezentantka Armenii, Malena i jej utwór "Qami Qami". Jak się okazało, to właśnie reprezentantka Armenii wygrała Eurowizję Junior 2021 i wyprzedziła Sarę James o zaledwie 6 punktów! Zobacz także: Tak wyglądały zwycięskie występy Roksany Węgiel i Viki Gabor na Eurowizji Junior! Czy Sara Egwu James powtórzy ich sukces? Na reakcję polskich fanów oczywiście nie trzeba było długo czekać. Choć oczywiście wszyscy są dumni z Sary James, bo przecież drugie miejsce na Eurowizji Junior to również...