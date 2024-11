Sara James jest inspiracją dla wielu nastolatek. Piosenkarka ma zaledwie 16 lat, a jej nazwisko już znane jest na cały kraj. Jej charyzma to coś, co inspiruje młode pokolenie do działania i daje wiarę w swoje możliwości. Sara stała się powszechnie rozpoznawalna dzięki zwycięstwu w czwartej edycji "The Voice Kids". W 2021 roku zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior.

Sara James otworzyła się na temat porównań do innych piosenkarek

W świecie show-biznesu wiele osób jest do siebie porównywanych zarówno pod względem talentu, jak i wyglądu. Często napędza to niepotrzebną rywalizację, czy podobna sytuacja dotyczy Sary James, Viki Gabor i Roxie Węgiel? Nasza reporterka postanowiła zapytać Sarę, jak czuje się, że jest porównywana do Roxie i Wiki.

Od zawsze mówię, że to jest bardzo wielka głupota i nie rozumiem w ogóle tego porównywania do dziewczyn. Jesteśmy totalnie inne i ja zawsze wspierałam dziewczyny - wyjawiła Sara James.

Co się okazuje, dziewczyny mają ze sobą dobry kontakt. Zobaczcie koniecznie nasze wideo i posłuchajcie, co jeszcze zdradziła nam 16-latka.

