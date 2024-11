Sara James w rozmowie z Party.pl zareagowała na pytanie o programy typu talent show i ujawniła prawdę o "The Voice Kids". Jak wspomina swój udział w wielkim hicie Telewizyjnej Dwójki? Sara James zaskoczyła szczerym wyznaniem!

Sara James szczerze o "The Voice Kids"

Sara James miała zaledwie dwanaście lat gdy stanęła na scenie w "The Voice Kids". Młoda artystka była objawieniem czwartej edycji muzycznego talent show dla najmłodszych. Sara James wyszła na scenę a jurorzy zaniemówili i porównywali ją do Whitney Houston. Nastolatka zachwyciła wszystkich i wygrała hitowy program Telewizyjnej Dwójki. Dzięki udziałowi w "The Voice Kids" Sara James zdobyła ogromną popularność, a jej kariera nabrała tempa. Dziś piosenkarka należy do grona najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia i wciąż czaruje swoim głosem. Ostatnio reporterka Party.pl zapytała Sarę, co uważa o programach typu talent show. Artystka od razu zaczęła mówić o swoich wrażeniach po udziale w "The Voice Kids". Po latach ujawniła prawdę.

Daje mega dużo możliwości, przede wszystkim w ogóle dużo doświadczenia wyznała od razu Sara James.

Zrobiłam niesamowity progres przez ten program i w ogóle obycie z kamerami to jest mega, to się przydaje później dodała.

Zobaczcie naszą rozmowę z Sarą James! Oglądaliście czwartą edycję "The Voice Kids" z jej udziałem?

