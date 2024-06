Sara James zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Widzowie pamiętają ją jako małą dziewczynkę, która dopiero rozpoczynała swoją karierę wokalną. Aż ciężko zatem uwierzyć, że Sara James właśnie skończyła 16 lat. Zobaczcie na te kadry!

Sara James skończyła 16 lat

Sara James przyszła do programu "The Voice Kids" w wieku 12 lat. Dziewczynka oczarowała swoim głosem trenerów i widzów, dzięki czemu wygrała 4. edycję show. Program otworzył jej wiele drzwi i tak Sara James została reprezentantką na Eurowizji Junior. Następnie na fali popularności postanowiła spróbować swoich sił w amerykańskim "Mam Talent", w którym doszła aż do finału. W między czasie Sara James zaśpiewała na wielu festiwalach, koncertach czy eventach, a jej głos rozpoznają niemalże wszyscy.

Teraz piosenkarka skończyła właśnie 16 lat, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Sara James postawiła na różowy tort z figurką Hello Kitty oraz balony z tą samą postacią. W nawiązaniu do tematyki przyjęcia wokalistka postawiła na makijaż w stylu słynnego japońskiego kotka. Sara zupełnie nie przypomina dawnej siebie. Zobaczcie.

Leczę swoje wewnętrzne dziecko - czytamy na Instagramie Sary.

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy, nie kryjąc zaskoczenia, że Sara James jest już 16-letnią dziewczyną!

16?!?!? Wow - napisała Julia Wieniawa.

Sto lat i spełnienia wszystkich marzeń

Wooow, już 16? Dopiero miałaś 12!

Nie mogę uwierzyć, że już 16. Jesteś najlepsza. Wszystkiego najlepszego - rozpisują się fani.

Niedawno Sara James przystąpiła do egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie oczy były skierowane na jej strój, ponieważ wokalistka zrezygnowała z klasycznego stroju galowego.

Sarze życzymy wszystkiego, co najlepsze!

