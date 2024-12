Mimo tak młodego wieku, Sara James może poszczycić się imponującą karierą muzyczną. Podobnie jak Roxie Węgiel, śmiało wkroczyła do rodzimego show-biznesu, próbując w pełni wykorzystać swoją szansę. Ciężka praca się opłaciła i dziś możemy ją chociażby usłyszeć w największych rozgłośniach radiowych. Jak jednak wiadomo, większość wokalistów i wokalistek chętnie chwyta się również innych zajęć. Czy 16-latka również się na to zdecyduje?

Sara James zostanie jurorką w telewizyjnym show?

Kasia Cichopek, która znana jest przede wszystkim z roli w "M jak miłość", została współprowadzącą "Halo tu Polsat", a Michał Danilczuk, który do tej pory był tancerzem w "Tańcu z gwiazdami", został niedawno ogłoszony nowym jurorem w powracającym na antenę "You Cand Dance". To pokazuje tylko, że gwiazdy coraz chętniej imają się prac, wykraczających mniej lub bardziej poza ich fach.

Chociaż Sara James ma dopiero 16 lat i wciąż się uczy, jest także uwielbianą polską wokalistką, która regularnie jest zapraszana na różnego rodzaju imprezy kulturowe. Póki co artystka nie wykracza zbytnio poza śpiew, ale czy jest szansa, że przyjęłaby propozycję bycia jurorką w telewizyjnym show? W rozmowie z naszą reporterką przyznała, że nie należy raczej do osób, które śmiało oceniają innych, jednak jest przekonana, że w jednym mogłaby się sprawdzić.

Ja w ogóle mało oceniam, nie lubię bardzo. Ale myślę, że jeśli mogłabym dać dobrą radę, którą przeżyłam... niedużo, ale trochę... też od bardzo młodego wieku, czemu nie?

