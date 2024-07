Sara James oraz Bartosz Gelner byli gośćmi w programie Kuby Wojewódzkiego. Młoda artystka, która niedawno wróciła do Polski po finale "America's Got A Talent" opowiedziała o wielkiej przygodzie z programem i szansie na karierę, jaką może jej dać udział w talent show. Przy okazji Sara James została zapytana przez prowadzącego o swój dojrzały wygląd. 14-latka nie ukrywa, że zdaje sobie z tego sprawę. Jak wyjaśniła fakt, że nastoletnie gwiazdy wyglądają jak dorosłe kobiety?

Sara James na kanapie u Kuby Wojewódzkiego udzieliła szczerej, a jednocześnie zabawnej rozmowy nie tylko na temat swojej kariery. 14-latka została zapytana również o swój wizerunek, jaki kreuje nie tylko na scenie, ale również w mediach społecznościowych. Kuba Wojewódzki zapytał wprost o wizerunek młodych artystek, takich jak Roksana Węgiel, który budzi sporo kontrowersji ze względu na ich dojrzały wygląd i niekiedy odważne stylizacje:

Jest sporo kontrowersji związanych z wizerunkiem bardzo młodych dziewczyn. Roxie Wegiel troszkę starsza od ciebie. One wszystkie chcą wyglądać jak kobiety. O Tobie też się mówi, że wyglądasz dojrzalej. Dlaczego wy chcecie być starsze, a nie zachowywać to, co jest największym atutem - młodość. - zapytał wprost Kuba Wojewódzki

Sara James zdecydowała się na szczerą odpowiedź i powiedziała wprost, że trzeba odróżnić dojrzałość od "robienia z siebie starszej".

Sara James nie ukrywa, że zawsze była postrzegana jako dojrzała dziewczyna, a teraz, kiedy obraca się w świecie muzycznym i show-biznesie, gdzie są głównie dorosłe osoby musi "być szybciej dojrzalsza".

Powiem szczerze, że to jest tak... Dojrzałość a robienie z siebie nie wiadomo jakiej starszej to też są dwie inne rzeczy. Bo to, że ja jestem dojrzała na swój wiek, tak mówią... Po pierwsze geny, bo prawda jest też taka, że ja tak miałam zawsze. (...) Nie ważne czy ja mam makijaż, czy nie mam makijażu to zawsze wyglądam na starszą niż jestem. (...) Nie mylmy dojrzałości z tym, żeby robić z siebie bardzo dorosłe. W show biznesie wiadomo, że jak większość ludzi, których widzę to są dorośli ludzie, więc ja też się uczę codziennie nowych rzeczy i wiadomo, że gdzieś tam muszę być szybciej dojrzalsza i muszę trochę tam odłożyć na bok dzieciństwo, ale akceptuję to. - powiedziała szczerze Sara James.