Sara James podbiła Amerykę dzięki swoim fantastycznym występom w programie "America's Got Talent". Jak się okazało, karierę Sary śledzi również Blanka Lipińska, która poznała ją już w programie "The Voice Kids". Finałowy występ młodej gwiazdy w polskim, muzycznym talent show w szczególności zapadł w pamięć pisarki, bo miał on pewne powiązanie z ówczesnym partnerem Blanki Lipińskiej, Baronem! O co chodzi? Gwiazda wszystko nam wyjaśniła!

Reklama

Blanka Lipińska o sukcesie Sary James

O tym, że Sara James ma wielki talent, wiedzieliśmy już od dawna - teraz jednak jej piękny głos usłyszała również Ameryka! Sara James, która dotarła do finału "America's Got Talent" zrobiła furorę i niewątpliwie właśnie otworzyła sobie drogę do wielkiej kariery. Pod wrażeniem niesamowitego talentu Sary jest również Blanka Lipińska, która przed naszą kamerą skomentowała sukces 14-letniej wokalistki.

Co ciekawe, Blanka Lipińska pamięta Sarę James już z odcinków "The Voice Kids". Jeden z utworów, który wykonywała w programie młoda artystka, szczególnie zapadł w pamięć pisarki. Wszystko przez to, że wiele znaczył wtedy dla niej i jej ówczesnego partnera, Barona!

- Ja śledziłam Sarę w "The Voice" - zresztą piosenka, którą wygrała "The Voice", to była wtedy moja i Barona piosenka, więc płakałam po prostu przy tej piosence tak, że super, super. Zachwycający głos, dziewczyna jest niebywale utalentowana - powiedziała przed naszą kamerą Blanka Lipińska.

Co jeszcze na ten temat powiedziała nam gwiazda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: Tak Sara James imprezowała po finale "America's Got Talent". Prawdziwa gwiazda