Sara James wie, jak zaskoczyć na ściance. Młoda piosenkarka nie boi się eksperymentować z modą i często pokazuje się w stylizacjach, które przyciągają uwagę. Teraz Sara James pojawiła się na uroczystej gali Kobieta Roku Glamour i znów wszyscy patrzyli tylko na nią gdy zaczęła pozować przed fotoreporterami. Jej kreacja i makijaż robiły wrażenie!

Sara James zaskoczyła stylizacją. Nie mogłam oderwać od niej wzroku

W miniony wtorek w Warszawie odbyła się wielka gala Kobieta Roku Glamour. Na uroczystej imprezie pojawiła się cała plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. Ilona Ostrowska zaskoczyła nową fryzurą, a delikatna Andziaks i odważna Wersow podbijały ściankę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Margaret i jej mąż, którzy rzadko pokazują się razem na oficjalnych imprezach. Wszyscy zadali szyku i zachwycali swoimi stylizacjami, ale największe wrażenie zrobiła chyba Sara James. Młoda piosenkarka zadebiutowała w polskim show-biznesie zaledwie kilka lat temu. Dokładnie w 2021 roku jako początkująca piosenkarka wygrała czwartą edycję "The Voice Kids", a to otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery. Już rok później o Sarze rozpisywały się nie tylko polskie, ale i zagraniczne media. Nastolatka wzięła bowiem udział w amerykańskiej wersji "Mam talent" i zachwyciła jurorów i widzów swoim głosem. Sara trafiła aż do finału. I chociaż nie wygrała "America's Got Talent" to dzięki swoim występom w telewizyjnym hicie zdobyła uwielbienie fanów.

Młoda gwiazda niezbyt często pojawia się na oficjalnych imprezach, ale gdy już stanie na ściance to zawsze jest efekt "wow". Kilka miesięcy temu Sara James świętowała 16. urodziny, ale nastolatka nie próbuje na siłę dodawać sobie lat swoimi stylizacjami. Sara stawia na młodzieżowe looki z pazurem i tak też było w miniony wtorek. Sara James pojawiła się na gali Kobieta Roku Glamour i skradła show kiedy pojawiła się na ściance. Tylko spójrzcie, jak się prezentowała!

VIPHOTO/EAST NEWS

Sara James pojawiła się na oficjalnej imprezie w stylizacji, której głównym punktem była oversizowa kurtka z kapturem i sporym dekoltem. Look młodej artystki uzupełniły: biała koszula zapięta pod samą szyję, niebieskie rajstopy, podkolanówki i kalosze. Stylizację podkręciła mała, cekinowa torebka, biżuteria i ekstrawagancki makijaż. Sara wyglądała świetnie i trudno było oderwać od niej wzrok. Młoda gwiazda zdecydowanie wie, jak zwrócić na siebie uwagę.

Podoba się Wam najnowsza stylizacja Sary James?

scena z: Sara James, SK:, , fot. Baranowski/AKPA Baranowski/AKPA

Sara James wyróżniała się na imprezie, ale nie tylko ona zachwyciła swoim wyglądem. Na gali Kobieta Roku Glamour bawiła się również Doda, która zaprezentowała się a imprezie w brązowej stylizacji z gorsetem w roli głównej.

