Sara James, utalentowana polska wokalistka, po raz kolejny zaskoczyła fanów swoją odwagą w kwestii wizerunku. Tym razem 16-latka postawiła na radykalną zmianę fryzury i wybrała intensywny odcień czerwieni. Efektami metamorfozy Sara podzieliła się w mediach społecznościowych.

Metamorfoza Sary James

Sara James od początku swojej kariery lubi eksperymentować z wyglądem, ale tym razem przeszła prawdziwą metamorfozę. Młoda wokalistka już wcześniej sugerowała, że planuje zmianę fryzury. Na swoim Instagramie przeprowadziła ankietę, w której zapytała fanów o ich przewidywania dotyczące nowego koloru włosów. W zamieszczonej przez gwiazdę ankiecie do wyboru były: niebieski, czerwony, zielony i blond.

Ostatecznie 16-letnia wokalistka postawiła na intensywną czerwień! Najnowsze zdjęcie młodej piosenkarki możecie zobaczyć poniżej. Jak Wam podoba się jej nowa fryzura?

Kim jest Sara James?

Sara James to polska piosenkarka o nigeryjsko-polskich korzeniach, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids" oraz reprezentowaniu Polski na Eurowizji Junior 2021. Jej talent został dostrzeżony również za granicą – w 2022 roku zachwyciła jurorów "America’s Got Talent", gdzie otrzymała Złoty Przycisk od Simona Cowella, co zapewniło jej awans do półfinału.

James jest porównywana do światowych gwiazd, takich jak Beyoncé czy Rihanna, ze względu na swój charakterystyczny głos i sceniczne obycie. Jej muzyka łączy elementy popu, soulu i R&B. Pomimo młodego wieku odnosi sukcesy zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Rezygnacja Sary James z preselekcji do Eurowizji 2025

Ostatnio wokalistka wzbudziła emocje, gdy w ostatniej chwili wycofała się z udziału w polskich preselekcjach do Eurowizji 2025. Wielu fanów liczyło, że 16-letnia gwiazda spróbuje swoich sił w konkursie, zwłaszcza po sukcesie na Eurowizji Junior oraz udziale w "America’s Got Talent".

Eurowizja była dla mnie ogromnym marzeniem, wyzwaniem i ogromną szansą. W związku z tym z ciężkim sercem muszę poinformować, że zdecydowałam się wycofać się z tegorocznej edycji konkursu (...) Chociaż początkowo wierzyłam, że ,,Tiny Heart'' będzie najlepszym wyborem, to zrozumiałam, że piosenka, która naprawdę oddaje mnie i to, co chcę przekazać w takim konkursie, jest ,,Psycho''. Zmiana tego utworu była niemożliwa, ponieważ nie pozwolił na to regulamin konkursu preselekcji. - tłumaczyła się Sara.

