Sara James ma tylko 14, a już jest znana nie tylko w Polsce, ale i na świecie! Wszystko za sprawą wspaniałych występów młodej, polskiej wokalistki w "America's Got Talent". Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Sarą James, która zdradziła nam, jak to się stało, że znalazła się na castingu do amerykańskiego "Mam Talent".

Sara James o castingu do "America's Got Talent"

Sara James na castingu jurorskim w "America's Got Talent" zdobyła złoty przycisk od samego Simona Cowella. Furorę zrobiły też kolejne występy polskiej wokalistki, w półfinale i finale programu. Jak jednak wiadomo, tych wszystkich sukcesów nie byłoby, gdy zgłoszenie Sary nie wylądowało "na biurku" produkcji amerykańskiego talent show. Sara James w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, czyj to był pomysł, aby owe zgłoszenie wysłać.

- To był pomysł mój, bo ja jak miałam 6 lat to scrollowałam na Youtube wyskakiwały mi takie wideo z Grace VanderWaal. To jest dziewczyna, która wygrała AGT właśnie wcześniej i ja jestem jakaś taka... obsesyjnie na tą dziewczynę. Nie wiem dlaczego - znam każdy teledysk, wszystko. I ona mnie bardzo zainspirowała i pewnego dnia tak mówię "can we send zgłoszenie" i tak wyszło - powiedziała przed naszą kamerą Sara James.

Sara James zdradziła nam również, jak wyglądały dalsze etapy zgłoszenia i wyjazd do Ameryki. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

