"America's Got Talent": Sara James w półfinale. Gdzie oglądać? Wszystkie szczegóły

To już ostatnie chwile przed półfinałem "America's Got Talent", w którym wystąpi Sara James. Nastolatka pokazała, jak przygotowuje się do show.

Sara James już za kilkadziesiąt godzin wystąpi w półfinale "America's Got Talent", gdzie zawalczy o miejsce w finale. Kiedy i gdzie będzie można obejrzeć występ 14-letniej Polki? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące występu Sary James w amerykańskim "Mam Talent".

"America's Got Talent": Sara James w półfinale. Szczegóły

Sara James swój udział w amerykańskim "Mam Talent" trzymała w tajemnicy przez wiele miesięcy. Tym, że spróbowała swoich sił w najpopularniejszym talent show na świecie pochwaliła się tuż przed przesłuchaniami. Sara James zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella, co zagwarantowało jej ominięcie wszystkich pozostałych etapów oraz występ w półfinale show. Amerykanie, co wtorek śledzą zmagania uczestników "America's Got Talent". Występ Sary James w półfinale amerykańskiego "Mam Talent" odbędzie się w nocy z 23/24 sierpnia 2022 roku o godzinie 3:00 w nocy czasu polskiego na kanale NBC. Gdzie można go obejrzeć w Polsce?

Zapis półfinałowego występu Sary James w "America's Got Talent " pojawi się na oficjalnym kanale "America's Got Talent" na Youtubie niedługo po emisji w telewizji. Dodatkowo, cały odcinek "America's Got Talent"" w Sarą James w polskiej telewizji będzie można obejrzeć z kilkudniowym opóźnieniem. Telewizja WP będzie emitować "America's Got Talent" w każdą niedzielę o 19:50.

"America's Got Talent": Tak Sara James spędza ostatnie godziny przed półfinałem

Sara James o przygotowaniach do półfinału "America's Got Talent", stara się mówić ze spokojem. Młoda wokalistka przyznała, że ma dużo stresu, jednak jest szczęśliwa, że będzie miała okazję zaprezentować się nie tylko przed amerykańską publicznością ale również całym światem. Na castingach zachwyciła wykonaniem "Lovely", a jej występ spodobał się samej Billy Eilish, która śpiewa ten utwór w oryginale. Czy znakomita passa po zdobyciu "złotego przycisku" będzie trwała dalej? Piosenka, jaką wykona wciąż zostaje tajemnicą. Fani są pewni, że nawet jeśli Sarze James nie uda się dotrzeć do finału, to zostanie zapamiętana.

Tuż przed półfinałem Sara James nawiązuje pierwsze przyjaźnie. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z Brianną Harper, która wraz ze swoim wujkiem Josephem “JoJo” Clarke'em również dostała się do półfinałów show.

