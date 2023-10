"Twoja mama to gwiazda! Co za kobieta i co za córa" - rozpisują się internauci na Instagramie Sary James. Okazuje się, że jej mama właśnie świętuje urodziny. Z tego powodu dumna córka umieściła na Instagramie uroczy filmik, na którym fani mogą podziwiać nie tylko urodę Arlety Dancewicz, ale także niesamowitą relację, jaka łączy wokalistkę ze swoją mamą.

Sara James świętuje urodziny mamy

Tej wokalistki nie trzeba nikomu przedstawiać. Nastoletnia Sara James robi karierę w USA. Wszystko za sprawą jej występu w "America's Got Talent". Zdolna gwiazda co chwile przebywa za wielkim oceanem. Nie jest tam jednak sama. Jej najwierniejszą towarzyszką, a jednocześnie wsparciem, jest mama - Arleta Dancewicz. To właśnie ona jeździła z córką na liczne castingi, jest więc dobrze znana polskiej publiczności. Sama Sara James niejednokrotnie publikuje zdjęcia i nagrania, na których towarzyszy jej Arleta Dancewicz. Nie inaczej było tym razem. Na Instagramie wokalistki wylądował uroczy filmik. Nie bez powodu! Okazuje się, że mama gwiazdy właśnie obchodzi urodziny! Sara James pokusiła się więc o publiczne życzenia:

- Wszystkiego najcudowniejszego dla najlepszej mamy na świecie!!???????? - napisała.

Fani wokalistki z entuzjazmem zareagowali na instagramowy, uroczy filmik Sary James z Arletą Dancewicz. Ci, jak zwykle, zwracają uwagę na urodę pań, twierdząc, że nastolatka i mama wyglądają jak siostry:

- Myślałam, że to twoja siostra!! ???? - Boże jakie wy piękne jesteście ???? - To prawda Sarcia - masz niesamowitą mamę ❤️❤️❤️love - Twoja mama to gwiazda, piękna i genialnie śpiewa. Brawo! Co za kobieta i co za córa. Czekam na kolejne duety lub Wasze solowe wykony. Blassy ! ????????❤️????????????????

Uwagę jednak zwraca także coś innego! Więź, jaka łączy mamę i córkę:

- Najlepszego dla suuuper mamy ! Zazdroszczę Wam dziewczęta tej suuuper relacji! Przytulam Was obie! - rozpisują się internauci.

Nie da się ukryć, że relacja, jaka je łączy jest godna podziwu. Co ciekawe, mama wokalistki wspiera ją nie tylko poza kulisami. Ostatnio Arleta Dancewicz towarzyszyła córce, Sarze James na scenie. A nam nie pozostaje nic innego, jak dołączyć się do najserdeczniejszych życzeń dla mamy Sary.

Instagram @arletadancewicz