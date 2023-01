Sara James otrzymała owacje na stojąco po występie w "America's Got Talent: All Stars". Przeszła do kolejnego etapu? "Jesteś gwiazdą klasy A".

Sara James ma za sobą pierwszy występ w "America's Got Talent: All Stars", w którym zmierzy się 60 najbardziej utalentowanych uczestników z całego świata. 14-letnia Polka po raz kolejny zachwyciła publiczność oraz jurorów:

Jesteś gwiazdą klasy A. Mam ogromny szacunek dla ciebie i twojego powrotu - mówiła Heidi Klum.

Pełni podziwu byli również Simon Cowell oraz Howie Mandel, a Sara James głośno powiedziała o swoich marzeniach:

Chciałabym bardzo wygrać to show i chciałabym być pierwszą uczestniczką z "America's Got Talent", która wygra Grammy.

Tym razem Sara James wystąpiła, prezentując hit Harry'ego Stylesa. Zobaczcie, jak jej poszło.

Sara James wystąpiła w "America's Got Talent: All stars"

Sara James zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella w 17. edycji "America's Got Talent". Śpiewała wówczas piosenkę Billy Eilish pt. "Lovely". Nastolatka z Polski szturmem wdała się do finału, brawurowo wykonując kolejne hity, takie jak "Rocket Man" i "Running Up That Hill". W finale miała również okazję wystąpić z formacją Black Eyed Peas.

Sara James w 17. edycji "America's Got Talent" znalazła się w TOP 10 i chociaż podbiła serca publiczności, nie udało jej się wygrać programu. Teraz próbuje swoich sił w kolejnej odsłonie show, gdzie mierzą się ze sobą najlepsi z najlepszych z takich krajów jak Wielka Brytania, Australia, Kanada, Rumunia, Indie, Niemcy, Belgia czy Filipiny.

W sieci pojawił się już cały występ Sary James z "America's Got Talent: All Stars", gdzie wykonała "As it was" Harry'ego Stylesa.

Sara James zachwyciła jurorów występem w "America's Got Talent: All Stars". Howie Mandel przyznał, że to może być jej zwycięski występ:

Kiedy po raz pierwszy cię zobaczyliśmy, śpiewałaś piosenkę Eltona Johna. Teraz zaśpiewałaś hit Harry'ego Stylesa. Umiesz zmienić te kultowe dźwięki tak, żeby brzmiały jak twoje. Wszystko zależy od fanów, ale to może być twój zwycięski występ.

Z kolei Heidi Klum powiedziała 14-latce z Polski, że jest gwiazdą klasy A:

Jesteś gwiazdą klasy A. Mam ogromny szacunek dla ciebie i twojego powrotu. Kocham twój styl. Moja córka, która ma 13 lat jest twoją ogromną fanką. Ja mam prawie 50 i jestem twoją ogromną fanką. Jesteś fantastyczna.

A jak zareagował na występ Sary James w "America's Got Talent: All Stars" Simon Cowell, który kilka miesięcy temu, wcisnął dla niej "złoty przycisk"?

Sara, ciężką rzeczą dla dzisiejszych artystów jest to, że muszą umieć powiedzieć swoim fanom, wytwórniom i w szczególności kompozytorom oto, kim jestem. Prawda jest taka, że właśnie to zrobiłaś tym wykonaniem.

Sara James otrzymała owacje na stojąco. Tym razem jednak nie udało jej się otrzymać "złotego przycisku", jak w 17. edycji regularnego show. O tym, czy dostała się do kolejnych etapów zadecydują również widzowie. Wyniki głosowania poznamy dopiero w nocy z 9/10 stycznia.

Czy Sara James dostanie się do kolejnego etapu "America's Got Talent: All Stars"? Wygląda na to, że ma spore szanse. Komentarze pod jej nowym występem mówią same za siebie:

- Ma wszystko, głos, styl i pewność siebie

- Sara James to prawdziwa gwiazda od góry do dołu

- Och, pamiętam dokładnie, jak Sara mnie zdmuchnęła ostatnim razem. Dobrze, że wróciła. Jest idealną definicją a🌟. Jej kontrola głosu, prezencja sceniczna i pewność siebie 👏🏽👏🏽👏🏽

- NIESAMOWITE😍 bez względu na to, jaki będzie wynik jej występu. Jest już gwiazdą. Czekamy na płytę

- Wow! Tylko 14 lat - czułem się jakbym oglądał jej koncert! Włada sceną i publicznością, naprawdę chce odnieść sukces i zrobić to w tym biznesie. Mam nadzieję, że złapie ją wytwórnia płytowa i objedzie świat! Cudowny talent! Tak wyjątkowy

Trzymamy kciuki za Sarę James!

