Znamy wyniki "America's Got Talent: All Stars". Jak poszło Sarze James? 

Sara James otrzymała owacje na stojąco w "America's Got Talent: All Stars". To wystarczyło by przedostała się do finału? Mamy wyniki.

Znane są już wyniki pierwszego etapu "America's Got Talent: All Stars" z udziałem Sary James. Jak poradziła sobie nastolatka z Polski? Widzowie i jurorzy nie kryli zachwytu, po jej występie, jednak czy to wystarczyło, by przedostała się do kolejnego etapu? Sprawdźcie szczegóły.

"America's Got Talent All Stars": Co dalej z Sarą James?

Odcinek "America's Got Talent: All Stars z udziałem Sary James wyemitowany został w nocy z 9/10 stycznia. Chociaż 14-latka z Polski otrzymała owacje na stojąco po swoim występie, niestety nie przeszła do kolejnego etapu zmagań. W tym samym odcinku swoje talenty oprócz Sary James prezentowali: akrobata Aidan Bryant, Divyansh & Manuraj muzyk/beatboxer, stand-uperka Jackie Fabolous, iluzjonista Dustin Tavella, Jamey Leahey brzuchomówca, formacja taneczna Melvo, tancerka Vitoria Bueno, raper Tone the Chief oraz zespół Detroit Youth Choir. Ci ostatni otrzymali "złoty przycisk" od Terry'ego Crewsa, co zagwarantowało im awans do finału.

Zobacz także: Sylwester TVP 2022/2023: Sara James i Black Eyed Peas na scenie. Will.i.am: "Tym razem rządzimy w twoim kraju"

Decydujący głos co do tego, kto jeszcze otrzyma szansę na finał mieli telewidzowie. Niestety Sara James nie znalazła się w ich TOP 3 po głosowaniu. Awans do finału otrzymał akrobata Aidan Bryant.

Zobacz także: Sara James opublikowała film z mamą. Arleta Dancewicz zachwyciła fanów: "Myślałam, że to twoja siostra"

Sara James, chociaż niedoceniona przez głosowanie widzów, i tak zaznaczyła swoją obecność w "America's Got Talent: All Stars". Swoim wykonaniem "As It Was" zrobiła furorę i otrzymała owacje na stojąco. "To może być twój zwycięski występ" mówił Howie Mandel. Heidi Klum przyznała, że jest dużą fanką Sary James, a sam Simon Cowell, który w 17. sezonie "America's Got Talent" wcisnął dla niej "złoty przycisk" porównał ją z Camilą Cabello, która została gwiazdą światowego formatu.

Mam nadzieję, że "All Stars" umożliwi mi podróżowanie po całym świecie. To jest moje marzenie - mówiła Sara James.

A to z pewnością się spełni. Jeszcze raz gratulacje, Sara James, byłaś świetna.

YouTube @America's Got Talent

YouTube America's Got Talent