Wielki głos, owacje na stojąco i ogromne rozczarowanie. Pomimo iż Sara James porwała tłumy w specjalnym wydaniu amerykańskiej wersji "Mam Talent" - "America's Got Talent: All Stars" - nie udało jej się zajść do finału show. Gdy emocje nieco opadły, nastoletnia gwiazda postanowiła skomentować sprawę.

Sara James o finale "America's Got Talent All Stars"

Sara James po wielkim sukcesie w "The Voice Kids", zajęciu drugiego miejsca na Eurowizji Junior 2021, szturmem podbiła Stan Zjednoczone. W 2022 roku nastolatka wzięła udział w amerykańskiej wersji "Mam Talent", wprawiając widownię w osłupienie i wzruszając jurorów do tego stopnia, że zyskała złoty przycisk. I choć nie udało jej wygrać 17. edycji show, wzięła udział w specjalnym wydaniu programu, w którym zmierzyła się z najlepszymi uczestnikami poprzednich edycji.

Odcinek "America's Got Talent: All Stars z udziałem Sary James wyemitowany został w nocy z 9/10 stycznia. Niestety, pomimo iż wielu wróżyło jej wygraną, nastoletniej artystce nie udało się przejść do kolejnego etapu. Teraz Sara James postanowiła to skomentować.

- Udział w @AGT All Stars to ogromny zaszczyt. Jestem niesamowicie wdzięczna za zaproszenie mnie do tego show, spośród setek uczestników #AGT z całego świata. ???????? - zaczęła Sara James swój instagramowy post.

Sara James podkreśliła, że udział w "America's Got Talent: All Stars" był dla niej nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale też inspirujący doświadczeniem.

- Doświadczenie, przyjaźni i wspomnienia zebrane w trakcie tej przygody są dla mnie szalenie inspirujące, dziękuje za tę szansę i za zaufanie.

Nastoletnia wokalistka postanowiła zwrócić się też bezpośrednio do swoich fanów, dziękując im za ogromne wsparcie i zapowiadając, że to dopiero początek jej wielkiej kariery.

- A Wam wszystkim tutaj - dziękuję za całe wsparcie, które wysyłacie mi każdego dnia. Jesteście niesamowici. Kocham ???? i wracam do działania!????????

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komentarzy od wiernych fanów.

- Jesteś najlepsza!!!! Mam nadzieję że zrobisz karierę międzynarodową i będziesz reprezentować nasz kraj ????❤️ - Jesteś przeeee zdolna ???????? - To nic, że nie przeszłaś dalej, już jesteś genialna.. Teraz czekamy na single ???????? - Gratuluję ???? twój występ był niesamowity ????❤️ - czytamy w komentarzach.

My również życzymy Sarze James wszystkiego, co najlepsze i już czekamy na jej kolejne sukcesy.

Poniżej możecie zobaczyć występ Sary James w "America's Got Talent: All Stars".

