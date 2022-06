Sara James zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella w amerykańskim "Mam Talent"! 

Sara James zachwyciła występem w amerykańskim "Mam Talent"! Uzdolniona Polka zaprezentowała swój głos, zdobywając jeden ze "złotych przycisków"! 14-letnia Sara James zaprezentuje się w odcinkach na żywo w amerykańskiej telewizji.

To są takie momenty... To nie było doskonałe ale... jesteś prawdziwą gwiazdą - mówił Simon Cowell

Przewodniczący jury nawet nie czekał na oceny pozostałych jurorów tylko zdecydował, że Sara James automatycznie przechodzi do etapów na żywo!

Sara James zdobywa "złoty przycisk" w amerykańskim "Mam Talent"

Niedawno Sara James pochwaliła się zaskakującą wiadomością, że wyjechała do Ameryki na przesłuchania do "America's Got Talent" - amerykańskiej wersji programu "Mam Talent", gdzie prezentują się największe talenty nie tylko z Ameryki ale i całego świata. Po tym, jak fani dowiedzieli się, że Sara James wystąpiła w amerykańskim "Mam Talent", nie mieli wątpliwości, że zaszła daleko. Teraz wszystko stało się jasne, a Sara James spełniła swoje marzenie, zachwyciła jurorów i zgromadzoną publiczność. Sara James otrzymała "złoty przycisk" od Simona Cowella w amerykańskim "Mam Talent", co oznacza, że przechodzi automatycznie do odcinków na żywo!

Jak byłam mała oglądałam wideo z show na Youtubie i byłam nimi zachwycona. Słyszałam, że w Ameryce marzenia się spełniają... Chciałabym to sprawdzić - mówiła Sara James na chwilę przed występem.

Simon Cowell dodał:

Mam dobre przeczucie co do Ciebie.

Sara James w amerykańskim "Mam Talent" zaśpiewała piosenkę Billie Eilish pt. "Lovely", otrzymując owacje na stojąco od zgromadzonej na castingach publiczności oraz jury w składzie: Howie Mendel, Sofia Vergara, Heidi Klum i Simon Cowell.

Sara, Sara... Mieliśmy tu wielu wokalistów przez te wszystkie lata ale... WOW! To są takie momenty... To nie było doskonałe ale... jesteś prawdziwą gwiazdą, która ma w sobie blask. To jest Twój pierwszy raz w Ameryce? To musi być niewiarygodne uczucie robić to przed amerykańską publicznością, bo jak się domyślam to było twoje marzenie. Pamiętam jak ja przyjechałem do Ameryki po raz pierwszy 20 lat temu i to był moment, którego nigdy nie zapomnę i chciałbym sprawić, aby to był również moment, którego Ty nie zapomnisz na zawsze!

Po tych słowach Simon Cowell wcisnął "złoty przycisk"! Sarę James zobaczymy więc w odcinkach na żywo

Sara James w amerykańskim "Mam Talent" cały występ

Sara James w tajemnicy przed wszystkimi postanowiła spróbować swoich sił w amerykańskim "Mam Talent", okazuje się, że udało jej się zdobyć jeden z kilku "złotych przycisków", dzięki którym pomija wszystkie kolejne etapy eliminacji i przechodzi prosto do odcinków na żywo. Zobaczcie występ, który zasłużył na "złoty przycisk" od Simona Cowella:

Amerykański "Mam Talent": Internauci zachwyceni występem Sary James

To zdecydowanie kolejny kamień milowy w karierze młodziutkiej Sary James. Jurorzy najpopularniejszego talent show na świecie "America's Got Talent" nie mają wątpliwości, że Sara James jest już prawdziwą gwiazdą. Występ Sary James zachwycił również internautów:

- Ma wygląd, głos, opanowanie i dojrzałość!!! Zrobiła niesamowite przesłuchanie

- To było niesamowite. Co za niesamowity, anielski głos.

- Simon naprawdę nie żartował, mówiąc, że ma aurę gwiazdy; byłem całkowicie zauroczony jej występem 💕

- To było jak podróż, jej głos przenosi cię w inny wymiar, czy coś takiego. PO PROSTU NIESAMOWITE WOW! - czytamy w komentarzach pod występem.

Ogromne gratulacje Sara!