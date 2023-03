Sara Egwu James jest jedną z najbardziej uzdolnionych, polskich młodych gwiazd. Polska zwyciężczyni "The Voice Kids" postanowiła jednak spróbować swoich sił za granicą! Nastolatka pochwaliła się niemałym sukcesem i to zagranicznym, czym bardzo zaskoczyła swoich fanów! Sara Egwu James zgłosiła się do "America's Got Talent" Sara Egwu James święci triumfy na polskim rynku młodych gwiazd. Nastolatka cieszy się ogromną popularnością i nie brakuje jej na największych rodzimych wydarzeniach. Ostatnio Sara Egwu James wystąpiła na koncercie "Fundacji Polsat" i jak zwykle zachwyciła publiczność. Jak się jednak okazuje młoda gwiazda ma apetyt na więcej. Nastolatka na swoim Instagramie podzieliła się zaskakującą nowiną! - Guys! W końcu mogę Wam ogłosić coś, co długo było tajemnicą! Poleciałam jakiś czas temu do Los Angeles i …. wzięłam udział w przesłuchaniach do America’s Got Talent‼️ Już jutro startuje najnowszy sezon, więc jeśli chcecie wiedzieć jak mi poszło - koniecznie obserwujcie social-media moje i @agt - a jeśli dacie radę to oglądajcie! Dziękuje za Wasze ciągłe wsparcie! Love you! ✨ - pochwaliła się nastolatka. W sieci już krąży zwiastun najnowszego, 17. sezonu "America's Got Talent". Wśród rozemocjonowanych i pełnych wzruszeń ujęć możemy zobaczyć także Sarę Egwu James, która poruszona uśmiecha się kończąc swoją piosenkę. Czy to oznacza, że nastolatka daleko zawędrowała w eliminacyjnych odcinkach, zachwycając jury swoim głosem? Zobacz także: Eurowizja Junior 2021: Sara Egwu James to królowa metamorfoz! W ciągu roku zmieniała swój image kilkukrotnie! Zaskakująca wiadomość Sary Egwu James kompletnie zaskoczyła fanów! Wokalistka już może liczyć na ich wsparcie a wielu z nich nie kryje dumy, że młoda gwiazda jest...