Sara James zachwyciła w finale "America's Got Talent"! Mamy nagranie z jej występu!

Sara James wystąpiła na żywo podczas półfinału "America's Got Talent". Nastolatka z Polski dała z siebie wszystko i kolejny raz zasłużyła na owacje na stojąco. Czy półfinałowy występ wystarczył, by udało jej się przejść do wielkiego finału "America's Got Talent"? Występ Sary James w półfinale "America's Got Talent". Wideo Sara James na ten wieczór czekała przez ostatnie miesiące. Długo musiała utrzymywać w tajemnicy, że zgłosiła się do amerykańskiego "Mam Talent". Sara James otrzymała "złoty przycisk" od Simona Cowella w "America's Got Talent", co dało jej awans do półfinału największego talent show na świecie. Bukmacherzy nie mieli wątpliwości, że Sarze James uda się przejść do finału show. Sama Sara James o przygotowaniach do półfinału mówiła ze spokojem, w końcu już na tym etapie spełniła swoje marzenie. Nie ukrywała stresu ale jednocześnie doceniała, że może przeżyć tak niesamowitą przygodę. Simon Cowell o Sarze James po przesłuchaniach mówił: "Dla mnie jest totalną gwiazdą". Czy podtrzymał swoje zdanie w półfinale? Sara James zachwyciła jurorów półfinałowym występem. 14-latka w "America's Got Talent" na żywo zaśpiewała piosenkę "Rocket Man" Eltona Johna i otrzymała owacje na stojąco od jurorów oraz całej zgromadzonej publiczności! Sara, jestem jest bardzo emocjonalny w stosunku do Ciebie, bo wiem ile to dla Ciebie znaczy. Ta presja, która była na Tobie..., aby dziś podołać. I wybór piosenki na dzisiaj. Ten wybór piosenki był genialny tak w ogóle. Absolutnie genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój. Myślę, że tym razem znajdziesz, że Elton John udostępni Twój występ - powiedział Simon Cowell, dumny z Sary James. Pozostali jurorzy również nie kryli...