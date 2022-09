Tak Sara James imprezowała po finale "America's Got Talent". Prawdziwa gwiazda

Sara James opuszcza USA i wraca do Polski. Pokazała jak pożegnała się z finalistami "America's Got Talent". Dodała także wzruszający wpis.

Sara James osiągnęła ogromny sukces w "America's Got Talent". Nastolatka z Polski nie tylko odważyła się pokazać przed amerykańską publicznością ale już od pierwszego występu podbiła ich serca. Simon Cowell wcisnął dla niej "złoty przycisk", a Sara James utwierdziła go w przekonaniu, że było warto. Swoją przygodę z "America's Got Talent" Sara James zakończyła poza TOP 5. Czas pobytu w USA powoli się kończy. Sara zżyła się z innymi finalistami show i pokazała, jak bawili się po programie.

Sara James imprezuje z finalistami "America's Got Talent"

Sara James nie wygrała amerykańskiego "Mam Talent" jednak napawa dumą wszystkich Polaków. Główną wygraną w "America's Got Talent" zgarnęły Mayyas, libańska kobieca formacja taneczna. Jednak zwyciężczyni "The Voice Kids" nie odstępowała talentem swoich konkurentów. Do samego wielkiego finału typowano ją do zwycięstwa. Sara James zachwyciła aranżacją "Lovely" Billie Eilish, a następnie podniosła poziom wykonując "Rocket Mana" Eltona Johna. W finale zdecydowała się zaprezentować "Running Up That Hill" z repertuaru Kate Bush, co Simon Cowell określił słowami:

Wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie.

Dużo emocji wzbudził też występ Polki z gościem specjalnym. Widzowie uważają, że Black Eyed Peas nie dali Sarze James zabłysnąć, przez co nie miała czasu zaprezentować się tak dobrze jak pozostali uczestnicy. Sara James miejsce poza TOP 5 przyjęła z radością i podkreśla głośno: "Cudownie jest spełniać marzenia". Właśnie dodała kolejny wpis po finale, w którym podziękowała wszystkim, który pomagali jej w amerykańskiej przygodzie, w tym swojej mamie Arlecie Dancewicz:

Brak mi słów, aby opisać jak wspaniali są ludzie z którymi miałam zaszczyt pracować.

Dziękuje za każdy wspólny moment , za cierpliwość i uśmiech.

Bez Was nie byłoby nic ! Tak wiele się od Was nauczyłam !

To najlepsza ekipa na świecie🌎

Sara James zżyła się także z innymi finalistami "America's Got Talent". W końcu udział w programie to nie był dla nich jedynie wyścig po milion dolarów ale niesamowita przygoda, w której mogli sobie towarzyszyć. Sara James pokazała, jak bawiła się w hotelowym holu m. in. z zespołem Mayyas czy Avery Dixonem. Uczestnicy nagrywali wspólne Tik Toki i robili zdjęcia. Nastolatka umieściła także nagranie, na którym śpiewa "Hello" Beyonce w otoczeniu nowych przyjaciół i wygląda wśród nich jak prawdziwa gwiazda! Nic dziwnego, w końcu Sara James nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa!

