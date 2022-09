Sara James pokazała, jak bawi się na próbach przed finałem "America's Got Talent". "Zgadnijcie, co zaśpiewam w finale".

Sara James przygotowuje się do wielkiego finału "America's Got Talent". Nastolatka z Polski ma olbrzymią szansę na wygranie talent show. Oznaczałoby to nie tylko zgarnięcie miliona dolarów ale również wystąpienie w Las Vegas Strip, czyli scenie na której grają największe światowe gwiazdy w tym Celine Dion czy Cher. Sara James pokazała właśnie jak spędza ostatnie dni na planie, przed występem w finale amerykańskiego "Mam Talent".

"America's Got Talent": Sara James pokazuje kulisy przed wielkim finałem

Sara James po sukcesie w 'The Voice Kids" oraz udziale w "Eurowizji Junior" postanowiła spróbować swoich sił za Oceanem. Okazało się, że Ameryka zachwyciła się talentem nastolatki z Polski. 14-letnia Sara James zdobyła "złoty przycisk" w "America's Got Talent", wykonując piosenkę "Lovely" z repertuaru Billie Eilish, która zachwyciła samą wokalistkę. W półfinale show, Sara James podniosła poprzeczkę, czarując głosem w piosence Eltona Johna "Rocket Man". Simon Cowell był niezwykle dumny z uczestniczki, dla której wcisnął "złoty przycisk". Sara James bez problemu dostała się do wielkiego finału show. Finałowy występ Sary James będzie można obejrzeć w nocy z 13/14 września czasu polskiego. Sara James pokazała, jak spędza ostatnie chwile przed występem przed amerykańską publicznością.

Sukces Sary James został uczczony nawet na jesiennej ramówce TVN. Wyemitowano nagranie, na którym Simon Cowell nazywa Sarę James "skarbem narodowym". Przed Sarą James już ostatnie występy na scenie "America's Got Talent" w bieżącej edycji:

Zgadnijcie, co zaśpiewam w finale @agt ????❤️✨ - podkręca atmosferę.

Internauci publikują swoje propozycje. Okazuje się, że fani Sary James chcieliby zobaczyć ją w repertuarze takich artystów jak Alicia Keys, Whitney Houston czy Rihanna. Wybór Sary James z pewnością pozostanie dla wszystkich niespodzianką aż do momentu emisji finału na żywo.

Sara James doskonale czuje się na planie amerykańskiej produkcji. Podczas prób do jednego z najważniejszych występów w swojej zawodowej karierze, znalazła czas na zrobienie kilku zabawnych zdjęć. W końcu już sam udział w "America's Got Talent" jest dla niej ogromną przygodą:

Próby trwają, to już za chwilkę! 😌

Nie mogę się doczekać!!💙

Sara James nie zatraca się w rywalizacji. Czas, który spędza w Stanach Zjednoczonych podczas przygotowań do finału "America's Got Talent" spędza nie tylko na próbach do występu ale także pielęgnowaniu nowych znajomości, które zawarła na planie. W końcu do "America's Got Talent" zgłaszają się najbardziej utalentowani ludzie z całego świata.

